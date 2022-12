'Enola Holmes 2': Una coordinadora de intimidad critica el comportamiento de Millie Bobby Brown durante el rodaje

La figura de los coordinadores de intimidad ha adquirido importancia en Hollywood en los últimos tiempos, amparando tanto una mayor comodidad en el set como el estallido de escándalos varios. La inclusión de este rol en el rodaje de escenas delicadas, así, han permitido a los intérpretes manejarse con mayor tranquilidad en tesituras donde antes tenían un menor control, al tiempo que alguien como Jessica Steinrock ha acogido cierta notoriedad en su perfil de TikTok, gracias a ejercer de coordinadora de intimidad y contar detalles sobre la profesión. Su cuenta se llama, de hecho, ‘Intimacy Coordinator’, y recientemente le ha lanzado un amable rapapolvo a Millie Bobby Brown.

La actriz de Stranger Things protagonizó recientemente Enola Holmes 2, donde volvía a interpretar a la hermana del Sherlock Holmes de Henry Cavill. La película cosechó un éxito semejante al de la primera entrega (es decir, uno que solo depende de las cifras que quiera comunicar Netflix) y al poco de su lanzamiento Brown publicó en su propio TikTok un vídeo detrás de las cámaras. En él explicaba cómo sorprendió a su compañero de reparto, Louis Partridge, durante una escena juntos. El film cuenta cómo Enola se enamora de Tewkesbury (Partridge), y Brown confió a sus seguidores que durante los ensayos le agarró la cara a su compañero y le plantó un beso inesperado. “Fue monísimo”, aseguró.

“Verla tomar la iniciativa, y en general ver a una chica dar el primer paso es muy emocionante”, aseguraba, para a continuación detallar otro episodio del rodaje de Enola Holmes 2. “Cuando realmente tuvimos la escena yo tenía que pegarle, y como Louis es un buen amigo no dejaba de pegarle. No lo estaba fingiendo, de verdad le estaba haciendo daño y al final me dijo ‘Millie, ¿puedes probar a pegarme de mentira?’. Le estaba dando fuerte en el estómago. Es una escena muy mona que creo que a los fans les encantará”. Brown lo decía con ánimo ligero, pero Steinrock se ha visto obligada a leerle la cartilla en un vídeo posterior.

“Adoro a Millie Bobby Brown, pero esta no es la anécdota graciosa que ella cree. Estoy segura de que entre ella y su compañero había mucha confianza, pero nunca deberíamos sorprender a nadie durante escenas de pelea o intimidad”, explicó la coordinadora de intimidad. “Nunca. Al fin y al cabo esto significa que no tenía su consentimiento para besarle, y cuando tu compañero responde con sorpresa al beso, es que no ha existido la comunicación necesaria. Son las pequeñas cosas como estas las que con el tiempo son importantes”.

“Y, con honestidad, ella tiene más poder en esa situación que él porque ella es una estrella famosa. Cuando hacemos escenas picantes nos encanta divertirnos, pero el consentimiento es obligatorio siempre. Que conste que me encanta Enola Holmes, pero para la próxima: hay que pedir permiso”. Alguien sugirió entonces que el beso de Brown a Partridge estaba en el guion, a lo que Steinrock replicó cortante: “Mi trabajo es asegurarme de que no hay sorpresas. Confío en que los intérpretes son bastante buenos para fingir sorpresa”

