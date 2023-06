Mark Wahlberg: 7 curiosidades del actor que (probablemente) no sabías

Hay pocos actores en el planeta que puedan presumir de haber trabajado con nombres como Paul Thomas Anderson, Tim Burton o Martin Scorsese. Y menos aún que hayan conseguido tal cantidad de éxitos en rotundo en taquilla como Mark Walhberg.

Toda su filmografía ha recaudado más de cinco mil millones de dólares en todo el planeta, con títulos como la saga ‘Transformers’, que esta semana estrena su séptima entrega (aunque sin Wahlberg) o ‘Ted'. El actor tiene previsto sacar a la luz tres proyectos durante este 2023.

Mark Wahlberg, durante un almuerzo de la Academia de Hollywood en Beverly Hills en 2011. Efe

El actor, nacido en Boston el 5 de junio de 1971, cumple 52 años y a pesar de ser uno de los intérpretes más conocidos de Hollywood, hay datos que el público general no conoce acerca de él. Aquí repasamos siete curiosidades del incombustible Mark Wahlberg.

New Kids on the Block y los Wahlberg

A Wahlberg le empezó a interesar el mundo de la música desde que era un adolescente. Con 13 años fundó, entre otros, lo que sería el futuro grupo New Kids on the Block. El de Boston estuvo apenas unos meses en el germen de la boyband, pero quien sí siguió formando parte fue su hermano Donnie, que aún hoy en día sigue siendo miembro. La banda ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo.

Número 1 en Billboard

A pesar de haber dejado escapar la oportunidad con la mítica boyband, Wahlberg no se rindió en su sueño de triunfar en el mundo de la música. En 1990 comenzó formó un grupo con otros raperos, llamado Marky Mark and the Funky Bunch, e incluso consiguieron un número uno en Billboard Hot 100, la lista de éxitos más importante de los Estados Unidos. Mientras tanto, también hizo de modelo para Calvin Klein.

El grupo sacó a la venta dos álbumes que se colocaron entre los más vendidos del país. Además, en 1995 sacó un disco de remixes con el rapero Prince Ital Joe. Posteriormente sacó cuatro singles en solitario, aunque sin repercusión.

Mark Wahlberg en un anuncio de Calvin Klein. Calvin Klein

Delitos múltiples

Cuando Walhberg tenía sólo 15 años, el futuro actor cometió el primero de sus delitos de tintes racistas, lanzando rocas a tres niños afroamericanos, y el día siguiente volvieron a por ellos. Dos años después, en 1988, dejó inconsciente a un hombre de ascendencia vietnamita con un palo de madera, y ese mismo día atacó a otro. El de Boston fue acusado de intento de homicidio y pasó 45 días en la cárcel.

En 1992, rompió la mandíbula de su vecino afroamericano después de que éste le recriminase haberle insultado de manera racista. Recientemente, Wahlberg admitió que en esa época era adicto a las drogas y que se arrepiente por completo (incluso ha hablado personalmente con sus víctimas).

Parentescos célebres

Wahlberg no sólo tiene celebridades en su entorno familiar más cercano, sino que, si se mira más lejos en su árbol genealógico, se encuentran personas muy conocidas para el público. Es primo lejano de actrices como Angelina Jolie, Kate Hudson o Glenn Close. También tiene parentesco aún más lejano con John Cena, superestrella de la WWE y en los últimos años, también del cine.

El secreto para mantener sus abdominales

Para el de Boston el ejercicio físico es uno de los pilares de su vida. El actor ha compartido en multitud de ocasiones su rutina de deporte a través de sus redes sociales. Wahlberg tiene un hábito de ejercicios que repite todos los días: un calentamiento de 10 minutos con banda elástica, así como flexiones y series en el Versaclimber.

Posteriormete, comienza el entrenamiento como tal, en el que hace hasta ocho ejercicios con varias repeticiones, entre los que se encuentran las pesas y diferentes ejercicios para fortalecer la zona abdominal. Además, también sigue una dieta muy estricta, tanto en lo que respecta a la alimentación como a los horarios de ingesta.

Mark Wahlberg en 'Boogie Nights" Boogie Nights

El 11-S

El actor tenía planeado volar con sus amigos en el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. Pero Wahlberg y el resto del grupo decidieron, el día anterior, no tomar ese vuelo e ir al Festival de Cine de Toronto. Al día siguiente, el avión fue el primero en estrellarse contra la Torre Norte del World Trade Center.

Criquet en Barbados

Las celebridades suelen invertir en diversas empresas para generar patrimonio, y alguna de esas compras suelen ser... excéntricas. Mark Wahlberg, en 2013, decidió tener una participación en acciones en el equipo de criquet Barbados Trident (que actualmente se llama Barbados Royals) después de que el dueño del equipo y amigo del actor, Ajmal Khan, le introdujese en el deporte. A la franquicia no le ha ido mal desde que el de Boston invirtiese en ellos, ya que han ganado en dos ocasiones la liga caribeña.

