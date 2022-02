De Niro, Pitt y un desastroso pitch: Mark Wahlberg recuerda el intento fallido de hacer una secuela de 'Infiltrados'

Infiltrados puede no ser para la gran mayoría cinéfila la mejor película de Martin Scorsese, pero este juego del gato y el ratón protagonizado por unos Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson en las entrañas de la mafia irlandesa de Boston le valió al cineasta su primer y único Oscar a mejor director.

Mark Wahlberg, que daba vida al policía más malhablado de la producción, se ha referido ahora en una entrevista para KFC Radio (vía EW) a los planes que hubo para una posible secuela escrita por el guionista Bill Monahan, a quien acompañó a un encuentro con Warnes.

"Digamos que el pitch no fue bien", ha asegurado el actor: "Bill no tenía nada desarrollado, pero es la clase de hombre en el que confías para que escriba algo. Así que cuando estábamos trabajando en el guion de Cocaine Cowboys y American Desperado, le dije: 'Bill, escribe'. A los estudios les gusta tener las cosas bien pensadas y planeadas". Recordemos que Wahlberg fue nominado al Oscar a mejor actor de reparto por su interpretación del sargento Sean Dignam, hombre de confianza del capitán Queenan (Martin Sheen).

Tal y como ha confesado el intérprete, para esta segunda parte esperaban contar con Robert De Niro y Brad Pitt en el elenco: "Iba a ser una buena película". Curiosamente, Pitt estuvo cerca de dar vida a Colin Sullivan, el mafioso infiltrado en la policial al que interpretaba Matt Damon, pero decidió limitarse a producir la película dirigida por Scorsese.

La película que nunca vimos

No es la primera vez que conocemos detalles de esta secuela de Infiltrados que nunca se llegó a realizar. En 2011, Monahan ya se refirió (vía Slash Film) a la idea que tenía para la continuación: "Quiero ambientar la película antes, durante y después de lo ocurrido en el primer filme, creo que sería extraordinario".

"Veríamos la acción que ocurre durante la Infiltrados original, pero que no se ve en la Infiltrados original", explicaba: "Serían cosas fuera de cámara que ocurrían en aquel momento de la historia, pero funcionaría como una película propia". Sin embargo, el guionista ya advirtió entonces de que él no hace sinopsis ni se le da bien realizar un pitch, dos requisitos imprescindibles para que Warner decida si apostar o no por un proyecto de este calibre.

