La directiva de Disney está "avergonzada y agotada" por los fracasos en taquilla mientras celebra el centenario

El próximo 16 de octubre habrá transcurrido un siglo exacto desde que Walt Disney fundara, en compañía de su hermano Roy, una pequeña compañía dedicada a la animación en Los Ángeles. En todo este tiempo, claro, dicha empresa se ha hecho muchísimo más grande, al punto de diversificar producción y ser la major más influyente del Hollywood actual a medida que iba absorbiendo otras compañías. Cualquiera diría, por tanto, que Disney se mostraría muy ufana llegado el centenario, pero resulta que 2023 no está siendo un buen año.

Los siguientes films del calendario son The Marvels, que se estrena el 9 de noviembre, y Wish: El poder de los deseos el 24 de noviembre. Este film de animación, concebido precisamente para celebrar los 100 años, ha acumulado hype a través de múltiples reproducciones del tráiler en YouTube, pero no es exactamente el caso de la película de Marvel Studios: esta franquicia apunta a haber entrado en decadencia, y lo hemos ido confirmando estos meses. Junto a otros elementos, es lo que provocaría que el CEO Bob Iger se sienta “avergonzado y agotado”.

Así lo recoge Bloomberg. Iger fue el líder de Disney durante cerca de dos décadas, las más espléndidas de la Casa del Ratón. Le cedió el puesto a Bob Chapek justo en vísperas de la crisis del coronavirus, y tras dos años llenos de polémicas decidió volver para “salvar a la compañía”. Parece que no es lo que ha ocurrido, pues la recaudación de las últimas producciones Disney ha dejado mucho que desear, y uniéndose a la caída de la asistencia a los parques temáticos de la factoría han conducido a una pérdida de 900 millones de dólares en lo que llevamos de 2023. Parece no ser el mejor momento para celebrar tu cumpleaños.

En lo relativo a Marvel Studios, y quitando de la ecuación la mediocre acogida de Invasión secreta, tampoco es un gran drama: Ant-Man y la Avispa: Quantumanía tuvo una buena taquilla aunque no gustara tanto como otras entregas, y Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 sí que fue un triunfo sin paliativos. Sin embargo, el cansancio es palpable, y a esto hay que unirlo la ristra de fracasos de 2023, normalmente debidos a un incremento desmedido de los presupuestos. Indiana Jones y el dial del destino costó 300 millones de dólares. En base a eso, a los 383 recaudados no les quedaba otra que ser decepcionantes.

Similar suerte ha corrido el remake de La sirenita (taquilla insuficiente solo a la luz del presupuesto astronómico), mientras que Mansión encantada se ha estrellado con todo el equipo: costó 150 millones de dólares, y mundialmente ha recaudado apenas 115. Elemental fue igualmente muy cara, y tras un primer fin de semana penoso muchos pronosticaron que sería el gran fracaso de Pixar. No obstante la película remontó con una taquilla satisfactoria, que alertaba contra esa costumbre de ver en el fin de semana del estreno el gran indicio de lo que ocurrirá después. Más allá de eso, la animación no pasa por un buen momento.

Lightyear, la anterior película de Pixar, hizo unos números igualmente flojos. Mientras que Mundo extraño, de Walt Disney Animation, fue el mayor fracaso de la historia de esta división a finales de 2022. Puede que Wish pueda ahora enderezar el pabellón, pero igualmente no hay mucho ánimo de fiesta en el centenario.

