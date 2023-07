Las 10 mejores películas de Pixar que debes ver al menos una vez en tu vida

España está de enhorabuena. O, al menos, debería estarlo: el próximo 14 de julio, llega a nuestros cines Elemental, la última producción de Pixar. La fría (gélida, en su primer fin de semana) acogida con que el público estadounidense la recibió ha hecho temer lo peor a los directivos y seguidores de este estudio de animación: ¿podríamos estar ante una de las últimas películas de Pixar?

Su desaparición sería una catástrofe cultural: el estudio del flexo saltarín revolución el cine, introduciendo la animación por ordenador que desplazó a la animación artesanal de Disney, dominadora en solitario de esta porción del mercado hasta los noventa. Desde entonces, Pixar ha estrenado una media de una película por año: y la calidad de sus obras ha oscilado entre la excelencia y el notable.

Con Elemental, Pixar ha estrenado veintitrés largometrajes. Aunque pudiera parecer una tarea fácil (basta con escoger uno sí y uno no, y dejar tres de propina), confeccionar una lista con las diez mejores películas de este estudio es un reto que se presta a que el público eche en falta algún título que, en cualquier otra compañía, se habría procurado un puesto. Pero es que el nivel de Pixar es muy alto. Aun así, vamos a intentarlo.

1. ‘Toy Story’ (1995)

Pixar decidió presentarse en sociedad con una obra maestra. La vida secreta de los juguetes de Andy fue dirigida por John Lasseter, miembro fundador del estudio al que ya no pertenece desde 2018, presuntamente debido a unos “errores” de naturaleza desconocida que cometió tiempo atrás con sus empleados. Como no podría ser de otra forma, Toy Story fue un éxito y se convirtió en una franquicia.

Toy Story está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Toy Story'. A. C.

2. ‘Bichos’ (1998)

En caso de que su irrupción en el cine de animación no hubiese sido lo bastante convincente, Bichos vino a despejar cualquier duda que pudiera existir: en Pixar sabían hacer películas. Aquí, un hormiguero tiene que hacer frente a un grupo de saltamontes que, cada invierno, los despojan de los bienes que tanto les cuesta recolectar.

Para solucionarlo, una hormiga abandona el hormiguero, en busca de insectos guerreros que mantengan a raya a los saltamontes: Los Siete samuráis de Kurosawa, a escala milimétrica.

Bichos está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Bichos' D. D. P.

3. ‘Monstruos, S.A.’ (2001)

Pixar se ha caracterizado, desde sus inicios, por humanizar lo inhumano: juguetes, hormigas y, en este caso, monstruos. Monstruos, S.A. cuenta la historia de una empresa con una peculiar plantilla y misión: sus trabajadores son terroríficos monstruos que se dedican a asustar a los niños. Y entre ellos, sobresale James P. Sullivan, un gigantón azul al que da voz John Goodman.

Monstruos, S.A. está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Monstruos, S.A.' (2001) WALT DISNEY PICTURES

4. ‘Buscando a Nemo’ (2003)

Con Buscando a Nemo, posiblemente, estamos hablando de la mejor película sobre vida submarina desde Tiburón. Protagonizada por el desvalido pececillo Nemo, que es separado de su padre a la fuerza para ir a parar a una pecera. En cambio, su progenitor se niega a esperar a la próxima puesta y cruza el océano en busca de su hijo, y en compañía de la divertidísima pero enervante Dory, una olvidadiza pez cirujano.

Buscando a Nemo está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Buscando a Nemo' A. C.

5. ‘Los increíbles’ (2004)

Ni Marvel, ni DC: La cumbre del cine de superhéroes está en Pixar. Concretamente, en esta película, que ganó dos premios Óscar y tuvo su secuela catorce años después. En Los increíbles, se mezclan, en un admirable cóctel, las proezas maravillosas de un grupo de personas con poderes sobrenaturales con el trasfondo costumbrista de toda familia que se precie: pagar facturas, criar a los niños y luchar contra el colesterol.

Los increíbles está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Los increíbles' Cinemanía

6. ‘Ratatouille’ (2007)

Intenta explicarle a alguien que meter ratas en una cocina puede ser una buena idea. Pues Pixar lo consiguió en este espectáculo técnico (¡ese plano secuencia desde las cloacas hasta el techo de París!) y narrativo, que ni siquiera Peter O’Toole quiso perderse: suya es la voz del brutal crítico culinario Anton Ego.

Ratatouille está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Ratatouille' DISNEY PIXAR

7. ‘WALL-E’ (2008)

Su primera hora es lo mejor que se haya hecho en el cine mudo desde que Buster Keaton y Chaplin se retiraron, y el resto de su metraje es una pieza de orfebrería conmovedora, cómica y ecologista, en la que la ciencia ficción y la comedia romántica se dan la mano. En caso de que no la hayas visto, te hacemos una promesa disparatada pero completamente fiable: vas a emocionarte con un beso en el cual hay involucrada una cucaracha.

WALL-E está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

WALL-E

8. ‘Up’ (2009)

Sin pronunciar una palabra y en unos pocos minutos, Up cuenta una de las historias de amor más desgarradoras del cine. Uno sabe, tras años de experiencia, que Pixar va a hacerlo llorar, pero nunca espera que esto ocurra cuando aún no ha acabado de acomodarse en su butaca. Sin embargo, no pienses que la película ya te ha dado lo mejor de sí misma: esta historia de amistad entre un viejo cascarrabias y un simpático niño aún atesora muchas sorpresas.

Up está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Up' WALT DISNEY PICTURES

9. ‘Del revés’ (2015)

¿Sienten los sentimientos? ¿Se puede enamorar el amor, odiar el odio, entristecer la tristeza? Un guionista podría hacerse estas preguntas en un estado de, digamos, cierta ligereza, pero plasmarlas en una película es una cuestión muy diferente. Y que la película acabe siendo tan brillante y orgánica como Del revés, prácticamente un milagro.

Del revés está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Del revés' A. C.

10. ‘Coco’ (2017)

El mismo año en el que Trump llegaba a la Casa Blanca, precedido de una campaña inflamada de odio hacia los mexicanos, se estrenó Coco, la adorable historia de Miguel, un chico al que su familia le prohíbe seguir su auténtica pasión: la música. Quizás es mejor acercarse a ella sin saber nada de su argumento, pero te aseguramos que, cuando la acabes, vas a querer verla de nuevo cada uno de noviembre, Día de todos los santos.

Coco está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Coco' PIXAR / WALT DISNEY PICTURES

