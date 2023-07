Disney+ rompe su propio récord borrando películas: la última costó 50 millones de dólares y ha durado 7 semanas

¿Tenías previsto ver Crater, la película de ciencia ficción espacial protagonizada por Mckenna Grace (El cuento de la criada) que estrenó Disney+ en España el pasado 12 de mayo? Mala suerte. Crater ha sido repentinamente eliminada de la plataforma apenas siete semanas después de su estreno. Es incierto cuándo volverá a estar accesible por una vía legal.

Esta modesta producción con 50 millones de dólares de presupuesto fue dirigida por Kyle Patrick Alvarez -director de Experimento en la prisión de Stanford (2015), con Ezra Miller, y varios episodios de Por trece razones o la segunda temporada de Homecoming-, pero no ha congregado a suficientes espectadores en sus primera semanas en la plataforma como para no caer víctima de la oleada de eliminación de contenido propio.

Contenido eliminado de Disney+

A finales de mayo, Disney anunció que borraría contenido con escasas cifras de audiencia dentro de una estrategia de recortes de gastos que ve menos rentable mantener disponible esos títulos para los suscriptores que hacerlos desaparecer. Así ahorra dinero tanto dejando de pagar posibles regalías como depreciando el valor de la plataforma al sacar esas producciones del balance de resultados.

Un centenar de títulos sufrieron ese hachazo, con víctimas tan lloradas como la serie de Willow o la comedia de acción medieval La princesa, protagonizada por Joey King, y otras bajas como la serie El míster, con John Stamos. A cambio, Disney cifra en unos 1.500 millones de dólares el dinero ahorrado con esa sangría de series y películas que no parece haberse detenido.

El propósito actual de la compañía es sumar otros 400 millones de dólares a esa cantidad con una nueva tanda de eliminaciones en la que ha caído la mencionada Crater pero también otros títulos como el documental Más que robots que dirigió Gillian Jacobs, series como Alaska Daily, con Hilary Swank, o The Company You Keep protagonizada por Milo Ventimiglia; y producciones turcas como La fuga.

