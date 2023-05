'Willow', 'Pistol' o 'Y, el último hombre': todos los títulos que va a eliminar Disney+ del catálogo

La burbuja del streaming parece haber estallado, y varias compañías a lo largo de Hollywood se encuentran en la tesitura de que igual es más rentable deshacerse de contenido en cada catálogo que mantenerlo ahí. Puede sonar descabellado, pero fue HBO Max la que abrió la veda, ya fuera cancelando películas cuando habían terminado de rodarse (caso de Batgirl) o simplemente retirando contenido y abocándolo a la virtual inexistencia, como Las brujas de Robert Zemeckis.

En los meses siguientes otras compañías como AMC y Showtime siguieron esta dinámica, y ahora se les ha unido Disney. Y bastante a lo grande, como observamos en un demoledor informe que recoge Deadline: la Casa del Ratón ha dispuesto que docenas de títulos abandonen próximamente el catálogo de su plataforma de streaming, según anunció la directora financiera Christine McCarthy el 10 de mayo. “Estamos revisando los contenidos para adaptarlos a cambios estratégicos en nuestro enfoque de la colección de contenidos”.

Declaraciones acaso tautológicas, que en última instancia informaban de la decisión de eliminar los títulos de menor rendimiento, y que por tanto hicieran perder dinero en tanto a su mantenimiento en el catálogo. La retirada se hará efectiva este 26 de mayo a nivel mundial y no solo afectará a la producción original de Disney+, sino también a la otra gran plataforma de la Casa del Ratón: Hulu. Y esta resolución se extiende tanto a películas como a series y documentales.

Warwick Davis en 'Willow' Disney

En la lista choca la presencia de Willow: serie que oficiaba de secuela para el éxito ochentero de Ron Howard con Warwick Davis. No porque hubiera sido un éxito de audiencia, sino porque cuando Disney anunció que la cancelaba tras una temporada su creador Jonathan Kasdan insistió que solo era una pausa momentánea, que permitiera a los intérpretes trabajar en otros proyectos mientras se concretaba la continuidad. Con la eliminación de Willow del catálogo también se elimina, ni que decir tiene, cualquier posibilidad de que la serie continuara.

Aquí un resumen con los principales títulos de los que habrá que despedirse dentro de una semana, o que habrá que ver a toda prisa si nos interesaban mínimamente.

Fotograma de 'La misteriosa sociedad Benedict' Disney

Series

La eliminación de Willow (junto a la del documental making of) destaca por méritos propios, pero no es la única serie de alto presupuesto que Disney va a cargarse. La misteriosa sociedad Benedict, protagonizada por Tony Hale, había durado dos temporadas siguiendo la historia de un grupo de huérfanos con poderes. Y en su momento fue anunciada con gran despliegue de medios Somos los mejores: Una nueva era.

Como Willow, esta serie sobre un equipo de hockey infantil venía a proseguir un fenómeno que había tenido cierto éxito en cines, concretamente aquella saga de Somos los mejores (o Los patos poderosos) que había protagonizado Emilio Estévez en los 90. Una nueva era trajo de vuelta a Estévez, precisamente, y duró dos temporadas antes de su cancelación. Si en su momento te la perdiste y te gustaban las películas originales, ya no habrá forma de ponerte al día con ella.

Emilio Estévez en 'Somos los mejores: Una nueva era' Disney

Era similar el planteamiento de Socios y sabuesos, un remake en forma de serie de la película original de Tom Hanks, que ahora interpretaba Josh Peck junto a un nuevo perro. Por otra parte El míster, comedia sobre baloncesto con Jon Stamos, también ha pasado a mejor vida. Diario de una futura presidenta, creada por Gina Rodríguez, engrosa la lista junto a Al otro lado del instituto, serie antológica basada en la obra de R.L. Stine (Pesadillas) que desarrollaba Seth Grahame-Smith.

Fotograma de 'Y: El último hombre' Disney

La escabechina también se extiende al catálogo “más para adultos” que en EE.UU. tenía presencia dentro de Hulu y aquí en el subcatálogo de Disney+, Star. Y: El último hombre fue otro lanzamiento muy publicitado en su momento. Creada por Eliza Clarke y basada en el cómic homónimo de Brian K. Vaughan, nos situaba en un mundo postapocalíptico donde solo habían sobrevivido las mujeres y un único hombre.

Fotograma de 'Pistol' Disney

Sorprende igualmente la desaparición de Pistols, pues esta serie centrada en la historia de los Sex Pistols con Maisie Williams halló bastante éxito crítico y además tenía detrás a un cineasta como Danny Boyle. Pero fuera, igualmente, y también la serie de ciencia ficción Maggie, The Hot Zone con Julianna Margulies, Premisa con B.J. Novak y las comedias Qué asco de todo de Phoebe Robinson y Dollface de Kat Dennings. También es historia la serie de marionetas Tierra llamando a Ned y una de animación para adultos, Niña del demonio, centrada en la hija de Satanás y los intentos del padre por tener su custodia tras un divorcio.

Películas

Cualquiera pensaría que los largometrajes destinados a Disney+ habían costado el suficiente dinero (y contratado a las suficientes estrellas, tanto en materia de intérpretes como de directores) para que hubieran sobrevivido a la criba. Pero nada más lejos de la realidad: ninguna película cuyo rendimiento no haya convencido a los ejecutivos está a salvo, y así pasa que hasta un director nominado al Oscar como Kenneth Branagh ha perdido su película: Artemis Fowl, que originalmente iba a estrenarse en cines, también pasa a mejor vida.

Imagen promocional de 'Artemis Fowl' Disney

Lo mismo con Doce en casa, una nueva versión de aquellas comedias que protagonizaron Steve Martin y Clifton Web, y que ahora tenía como padres atribulados a Zach Braff y Gabrielle Union. Un actor de la talla de Bryan Cranston (junto a múltiples animales en CGI) protagonizaba El magnífico Iván, e igualmente se van a quedar fuera del catálogo. Kaitlyn Dever (Súper empollonas) había tenido buenas críticas con una ácida revisión de Romeo y Julieta que se titulaba Rosalina. Y también fuera.

Kaitlyn Dever en 'Rosalina' Disney +

Desaparece el drama adolescente Stargirl, que no tuvo malas críticas, junto a Clouds (una propuesta similar, que añade música y una trama con cáncer). Se elimina el musical El sueño de Nate, con Lisa Kudrow en un papel secundario. También fuera Black Beauty, drama sobre una niña y su caballo que protagonizaban Mackenzie Foy y Kate Winslet. Así como Magic Camp con Adam Devine y una película de acción que tampoco desagradó al público: La princesa, protagonizada por Joey King.

La propuesta infantil Desastre y Total: Agencia de detectives se marcha, y ocurre lo mismo con un par de largos documentales: Más que robots y Los verdaderos elegidos para la gloria, de National Geographic. Aunque lo ocurrido con los documentales merece su propio apartado.

Joey King en 'La princesa' Disney

Documentales y reality shows

El mundo según Jeff Goldblum, consagrado al carisma del actor de Parque Jurásico, fue uno de los primeros lanzamientos de no-ficción para Disney+. Al igual que Encore, un reality show con Kristen Bell centrado en la representación de musicales. Ambos van a desaparecer el 26 de mayo, junto a algún que otro contenido relacionado por Marvel: Marvel: Proyecto Héroes o Alzad la voz: La música de Wakanda Forever.

Duele especialmente la supresión de Howard, dedicado al compositor de musicales Disney Howard Ashman que falleció a principios de los 90. Y también sorprende, en realidad, ya que las canciones de Ashman están a punto de hallar nueva vida en el remake de La sirenita, que se estrena el mismo 26 de mayo en que el documental desaparecerá.

Póster de 'Howard'

Al tiempo que desaparecen otros documentales como America the Beautiful (con voz de Michael B. Jordan), Curioso pero cierto, Stuntman: El especialista, Pentatonix: Around the World for Holidays, Entre estrellas, Una vida de perros con Bill Farmer y Elegidos para guiar, dedicado a la formación de perros guía.

