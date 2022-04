En 1977, cuando Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols llegó al mercado británico, Danny Boyle tenía 21 añitos. Lo cual nos indica, para empezar, que el director ya tiene una edad, y, para seguir, que él tiene conocimiento de primera mano para contarnos los orígenes del punk. Justo lo que va a hacer en Pistol, su serie para FX y Hulu, que presenta su primer teaser.

Con ese título y esos antecedentes, está claro que el show va a ir sobre el auge y la caída de los Sex Pistols, el grupo que dio el pistoletazo de salida al renacimiento del rock ruidoso. Para ello, Boyle y el creador Craig Pearce (guionista de Baz Luhrmann) no se han basado en las fuentes al uso, sino en las memorias del guitarrista Steve Jones.

Toby Wallace (como Jones), Anson Boon, Christian Lees, Louis Partridge (como Sid Vicious) y Jacob Slater interpretan a los miembros del grupo. Para encontrar nombres conocidos debemos acudir al elenco de secundarios, donde encontramos a Thomas Brodie Sangster (Gambito de dama) como el pérfido manager Malcolm McLaren y a Maisie Williams (Juego de tronos) como Jordan, amiga y musa de la banda.

Durante su producción, la serie ha sufrido algún problemilla legal: John Lydon, vocalista del grupo, trató de impedir que Pistol usara sus canciones. Algo que, juicio mediante, no consiguió.

De momento, Pistol no tiene fecha de estreno.