El creador de 'Willow' asegura que la serie no está cancelada del todo

Pasaron 35 años entre que Ron Howard estrenara con gran éxito Willow en la década de los 80, y que luego los astros se alinearan para dar con una secuela en forma de serie. Willow era, pues, uno de los grandes lanzamientos de Disney+, impulsado por Jonathan Kasdan y protagonizado nuevamente por Warwick Davis… pero algo salió mal. Ni la crítica ni la audiencia respondió como Lucasfilm esperaba.

Kasdan tenía escritos los guiones de la segunda temporada, conocida como Volumen 2, cuando esta semana Deadline se hizo eco de la peor noticia: Disney cancelaba la serie. Willow, cuyo episodio final prometía una continuación, se quedaba inconclusa. Los fans han compartido sus lamentos en redes sociales, pero ha sido en el mismo Twitter donde Kasdan ha querido hacer una aclaración importante.

El showrunner considera que el titular de Deadline era “jugoso” y exagerado, y puso en valor un detalle del cuerpo de la noticia: por mucho que en ese momento se hubiera optado por no darle continuidad a Willow, la serie seguía siendo un proyecto importante para Lucasfilm, al que no descartaba volver en un futuro. Kasdan ha compartido un largo comunicado donde sostiene que la cancelación no es definitiva.

“Estoy seguro de que, si nos preguntaran, ni la gente de Lucasfilm ni yo lo habríamos expresado de esa forma”. Según Kasdan, la plataforma ha rechazado dar luz verde a una segunda temporada que ya está escrita en su mayor parte, ha liberado a los intérpretes de su contrato y ha congelado el proyecto de forma indefinida… pero eso no es una cancelación. El mismo showrunner recuerda que en series como Atlanta o Larry David hubo un margen de varios años entre temporadas.

“Estoy seguro de que hablo en nombre de todos los involucrados cuando digo que nada nos gustaría más que sacar adelante el Volumen II, a la escala exigida por la historia que estamos contando”. Kasdan asegura que el parón de la serie va a prolongarse hasta mínimo un año, y esto es lo que ha llevado a que los intérpretes tengan libertad para escoger otros trabajos. “La verdad: con todas las producciones a lo largo del mundo, parece injusto limitar la disponibilidad del actor sin un sentido claro de adónde vamos y cuándo lo necesitaremos”.

Lo que en absoluto implica que dichos actores estuvieran ausentes de seguir adelante la serie. “Puedo aseguraros que Mims aparece en todos los capítulos del Volumen II”, aclara en relación al personaje de Annabel Davis, hija de Warwick Davis tanto en la serie como fuera de ella. “¿Vamos a empezar la preproducción? Ahora mismo no. ¿Significa eso que nunca vayamos a hacerlo? Por supuesto que no”.

Kasdan achaca el destino de Willow a un momento muy complejo de la industria. Todo se habría debido a “razones que ni siquiera voy a intentar comprender del todo, pero el caso es que la producción streaming se está ralentizando en toda la industria”. El rechazo del showrunner, por otra parte, se alinea con la actitud de la citada Davis, que al poco de trascender la noticia declaró que “se negaba a pensar que eso fuera el final”.

El guionista se empeña en mantener el optimismo, y lo compartan o no sus fans lo que está claro es que no les queda otra que esperar.

