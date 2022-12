Warwick Davis se inspiró en el Mark Hamill de 'Los últimos Jedi' para la serie de 'Willow'

El pasado 30 de noviembre Disney+ emitió los dos primeros episodios de Willow. Se trata de otro proyecto de la Casa del Ratón en connivencia a una propiedad tan lucrativa como Lucasfilm, que hasta ahora se había limitado a impulsar nuevas entregas de Star Wars. La empresa de George Lucas, sin embargo, también fue el hogar de Willow e Indiana Jones, dos IPs que Disney se propone refrescar a través de la susodicha serie de streaming y la próxima Indiana Jones y el dial del destino (estreno el 30 de junio de 2023). Ciñéndonos a Willow, la continuación de aquella famosa película de 1981 dirigida por Ron Howard tiene el aliciente de mantener la presencia de Warwick Davis, no así Val Kilmer.

Davis tenía unos 17 años cuando Howard le eligió para interpretar al carismático hechicero Nelwyn Willow Ufgood, que protagonizaba una encantadora aventura de aroma ochentero que ahora trata de volver con una nueva generación de héroes. Willow es, claro, el encargado de guiarlos, y retomando su papel tenía claro que no podía repetirse: debía reflejar una madurez, una evolución en el personaje. Vía The Hollywood Reporter Davis ha identificado un referente para su interpretación, y este se extrae de la misma Star Wars donde llegó a colaborar, interpretando a un Ewok tan carismático como Wicket en El retorno del Jedi. Esto es, que el Willow maduro de la nueva serie de Willow está inspirado en lo que hizo Mark Hamill como Luke Skywalker en Los últimos Jedi.

“En lo que me fijé especialmente fue en el regreso de Mark Hamill a Luke Skywalker y en todo su planteamiento para ello”, asegura el actor. “Me pareció muy interesante, y no era el enfoque esperado, la verdad. Lo abordó desde un ángulo bastante diferente, y yo también hice lo mismo. Me di cuenta de que Mark no intentaba interpretar al personaje más joven. Simplemente se apoyó en sus años más maduros, y eso es realmente lo que yo hice como Willow”. Que Davis se haya fijado en el Hamill de Los últimos Jedi tiene pleno sentido, pero también es una decisión llamativa teniendo en cuenta la controversia que arrastró este retrato cuando Rian Johnson estrenó su película hace ya un lustro.

Y es que este Luke Skywalker, atormentado por sus errores y decepciones, mantenía durante la mayor parte de la película una actitud escéptica, que le impedía entrar directamente en batalla contra la Primera Orden. Si bien era un retrato muy humano y comprensible, los fans no lo vieron así, y el propio Hamill mostró ambivalencias con la escritura de Johnson durante la promoción. Por suerte, Davis ha sabido ver la grandeza del personaje en esta fase de su vida, para conectar a Willow con ella.

