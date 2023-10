Disney reconoce que se inspiró en este castillo de España para la película de ‘Blancanieves’

La compañía del ratón ha tenido que cumplir 100 años para admitir un secreto a voces relacionado con España. Pero no, no se trata de esa leyenda urbana según la cual Walt Disney se llamaba José Guirao y nació en Mojácar, algo que, como el animador Raúl García apuntó en una entrevista para La Ser, no fue más que el producto de una campaña franquista que buscaba relacionar a la fuerza a cualquier personalidad sobresaliente con nuestro país.

En realidad, lo que Disney ha reconocido es que el Alcázar de Segovia sirvió de inspiración a los dibujantes del castillo de Blancanieves y los siete enanitos (1937). Siempre se había rumoreado que la construcción medieval había sido el molde de una fortaleza animada, pero la postura no acababa de unificarse: para unos, el Alcázar era el hogar de la madrastra de Blancanieves, mientras que, para otros, era el de La Bella Durmiente (1959) o el de Cenicienta (1950).

La compañía, que celebrará su centésimo cumpleaños el próximo 16 de octubre, ha compartido en su página web 30 localizaciones, ubicadas en Europa, Oriente Medio y África, que han aparecido transmutadas en sus películas. Algunas de ellas son muy recientes: por ejemplo, el peñón irlandés de Skellig Michael se convirtió en la residencia de Luke Skywalker en El despertar de la fuerza. Otros lugares surgen en películas algo más antiguas y tienen bastante menos misterio: Disney ha desvelado, por fin, que la catedral que aparece en El jorobado de Notre Dame es… la catedral de Notre Dame.

La Alhambra y La Sagrada Familia, ¿los siguientes?

Una encuesta organizada por Disney ha preguntado a los españoles qué monumento les gustaría que fuese adaptado en una próxima película, y estos han colocado La Alhambra de Granada en primer lugar (29%), seguido por La Sagrada Familia de Barcelona (19%) y La Giralda de Sevilla (9%).

Respecto al origen nacional del castillo que aparece en Blancanieves, únicamente el 14% de los encuestados confesó que sabía que este estaba inspirado en el Alcázar de Segovia, localización que también puede reconocerse en la película Campanadas a medianoche, de Orson Welles.

