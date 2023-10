El impresionante cambio de la prima de Will Smith en 'El príncipe de Bel-Air': Tatyana Ali ya es madre de dos niños

33 años dan para mucho. En el caso de Will Smith, han sido los necesarios para que su carrera atravesara tres etapas diferentes: de intérprete anónimo a una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, y de aquí, a archienemigo popular tras sacudirle una bofetada a Chris Rock en la que debía ser la noche de su coronación definitiva al ganar el Óscar a Mejor actor. Tres décadas y tres años han sido, también, los que han pasado desde que se emitió el primer episodio de El príncipe de Bel-Air, serie que en España está disponible en HBO Max y Amazon Prime Video.

Esta sitcom recogió el testigo de El show de Bill Cosby como representante audiovisual de la comunidad negra estadounidense y, por medio del inesperado cambio de aires, ensambló, una tras otra, seis temporadas que conquistaron al público. En su reparto se mezclaban los debutantes, como Will Smith, con los obreros de la industria del cine, esos actores que jamás han gozado de una oportunidad para labrarse una posteridad pero sí han apuntalado decenas de pequeñas producciones. Tatyana Ali no pertenecía a ninguno de los dos grupos: ni, como Smith, se estrenó con El príncipe de Bel-Air, ni, como James Avery, derrochaba experiencia.

Tatyana Ali muestra su embarazo junto a su pareja. FACEBOOK Tatyana Ali

Quizá el nombre de Tatyana Ali no nos diga gran cosa, pero sí el de la prima Ashley, la onceañera (al principio) pariente de Will Smith cuya voz cautivó a los espectadores de esta serie. Pues allá va el previsible y, aun así, doloroso golpe de realidad: Tatyana cumplirá en unos meses 45 años y ya es madre de dos niños. ¿Cómo ha sido la madurez de la pequeña de los Banks?

Tatyana Ali, una cantante que actúa

Sus números musicales en El príncipe de Bel-Air no pasaron desapercibidos y, en 1998, el sello discográfico Work Group, entre cuyos clientes estaba Jennifer Lopez, puso sus estudios a disposición de Tatyana. El resultado: un álbum de rhythm and blues, titulado Kiss the sky, que fue galardonado con un disco de oro e hizo replantearse su futuro laboral a su autora. ¿Debía dejar de actuar y dedicarse, por entero, a la música? Tatyana decidió que había tiempo para hacer ambas cosas. O, mejor dicho, para no hacerlas.

Kiss the sky fue su último álbum y, desde 2014, Ali no graba ninguna canción. En su faceta como actriz ha estado algo más activa, pero dentro de unos límites: apareció en Camino a la gloria, junto a Jon Voight y Josh Lucas; en Madres e hijas, protagonizada por Naomi Watts y, en 2020, se presentó al reencuentro que HBO Max organizó entre el reparto de El príncipe de Bel-Air. Además, ha aparecido en Bel-Air, el reinicio que Peacock hizo de la sitcom de los noventa y en la que el humor brilla por su ausencia: en este drama, Tatyana ha actuado en cuatro episodios hasta el momento.

