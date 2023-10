Tráiler completo de 'Priscilla', el biopic de Sofia Coppola sobre la esposa de Elvis Presley

Tres años después de On The Rocks, Sofia Coppola ha vuelto a la palestra con Priscilla, el biopic de la que fuera la esposa de Elvis y adaptando las memorias que la misma Priscilla Presley escribió, Elvis y yo. Se presentó en Venecia y no pasó desapercibida ganando la Copa Volpi a la mejor actriz para su protagonista, Cailee Spaeny.

Y es que la hija del director de El Padrino ha logrado a lo largo de los años hacerse con un nombre propio como directora gracias a producciones independientes que se han convertido en títulos de culto como Lost in Translation o Las vírgenes suicidas. Por ello, sus nuevos trabajos nunca pasan desapercibidos para los cinéfilos. Su Priscilla no va a ser una excepción. Además, en el certamen de la ciudad de los canales se presentó reavivando cierta polémica porque cuando ambos se conocieron, ella todavía era menor de edad, 14 años.

Al legendario Elvis lo encarna en esta ocasión Jacob Elordi (de Mi primer beso y la serie Euphoria), en una producción que queda muy lejos de los faustos de la por el otro parte notable biopic que realizó Baz Luhrmann.

Y sobradamente conocido es que los dos tuvieron un matrimonio turbulento, marcado por ese ascenso a la gloria de la fama, y el descenso a los infiernos de su vida personal, del que fuera el rey del Rock. Sin embargo, esta adaptación que ha realizado Coppola tiene el beneplácito de la misma protagonista. "Sofia ha hecho un trabajo maravilloso, ha hecho sus deberes. Y saqué ahí fuera todo lo que pude para ella", valoró la misma Priscilla Presley en Venecia.

Deseando que pronto tenga distribución en España, la película tiene previsto llegar a las salas estadounidenses el 3 noviembre. Por ello, la compañía A24, en calidad de distribuidora, ha decidido a poco menos de un mes para su estreno allí lanzar un segundo tráiler más completo.

