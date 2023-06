Tráiler de 'Priscilla': Jacob Elordi y Cailee Spaeny son los Presley en lo nuevo de Sofia Coppola

Antes de Priscilla Presley, existió Priscilla Ann Beaulieu Wagner. Después del éxito del Elvis de Austin Butler bajo la dirección de Baz Luhrmann llega Priscilla, la nueva película de Sofia Coppola que narra la historia del cantante desde la perspectiva de su mujer.

La directora se basa en las memorias escritas por la propia Priscilla y Sandra Harmon en 1985, tituladas Elvis and Me, para llevar de nuevo a la pantalla a la figura del rey del rock, esta vez, haciendo un repaso a la historia de su mujer, quien sufrió las consecuencias de un matrimonio que terminó en infelicidad.

Protagonizada por Cailee Spaeny (Mare of Easttown) como Priscilla Beaulieu Presley y Jacob Elordi (Euphoria) en el papel de Elvis, Priscilla seguirá la vida de la actriz y empresaria estadounidense, desde el momento en que conoció al cantante en una fiesta durante su adolescencia, pasando por el cortejo, hasta el matrimonio salpicado por las malas decisiones del ídolo de toda una generación y el nacimiento de su hija Lisa Marie.

Por ahora, el teaser tráiler de 45 segundos adelanta el viaje al pasado en el que se embarca la cineasta mostrando imágenes de la historia de la pareja, desde su vida más mediática (con conocidos momentos de su historia como el día de su boda) hasta la situaciones que vivieron en la intimidad, todo ello al ritmo de la canción How You Satisfy Me de Spectrum.

Producida por A24 y con fecha de estreno en octubre, Priscilla cuenta con la participación de Raine Monroe Boland, Emily Mitchell, Dagmara Domińczyk, Jorja Cadence, Rodrigo Fernandez-Stoll y Luke Humphrey.

