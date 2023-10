'Priscilla' de Sofia Coppola: fecha de estreno, tráiler, sinopsis y más

El año pasado, Baz Luhrmann asombraba a crítica y público con su aproximación a la figura de Elvis Presley en Elvis, la aclamada película que le valió a Austin Butler la nominación al Oscar. Sin embargo, este 2023, le toca a Priscilla Presley, exmujer del artista, ser la estrella en el filme de Sofia Coppola que lleva su historia a la pantalla.

Priscilla, estrenada en el Festival de Venecia, se basa en las memorias escritas por la propia Priscilla y Sandra Harmon en 1985, tituladas Elvis and Me. La trama ahonda en la vida del rey del rock a través de su exesposa, que sufrió las consecuencias de un matrimonio que desembocó en infelicidad.

'Priscilla': tráiler de la película

Coppola vuelve a colaborar con A24 tras The Bling Ring (2013) y On the Rocks (2020). El estudio ha lanzado el adelanto de Priscilla, que abarca 14 años en la vida de la protagonista, arrancando en el momento en el que esta conoce a Elvis con 14 años.

'Priscilla': reparto y personajes

Cailee Spaeny (Mare of Easttown) se alzaba hace un mes con la Copa Volpi a la mejor actriz por su interpretación de Priscilla Presley. La acompaña Jacob Elordi (Euphoria) en la piel de su marido, Elvis. Además de los protagonistas, el filme cuenta en su elenco con Raine Monroe Boland, Emily Mitchell, Dagmara Domińczyk, Jorja Cadence, Rodrigo Fernandez-Stoll y Luke Humphrey.

'Priscilla': sinopsis

Antes de Priscilla Presley, existió Priscilla Ann Beaulieu Wagner y a ella nos acerca la película de Coppola en un viaje que arranca con el primer encuentro entre la protagonista y Elvis en una fiesta cuando ella era una adolescente.

La trama continúa con los inicios de su relación, su matrimonio y el nacimiento de su hija Lisa Marie, hasta llegar al momento en el que Priscilla decide dejar atrás Graceland.

'Priscilla': directora

Priscilla es el octavo largometraje de Sofia Coppola, una de las directoras más celebradas en Hollywood. La hijísima de Francis Ford Coppola conquistó a la crítica ya con su debut, Las vírgenes suicidas (1999), y Lost in Translation (2003) confirmó su talento y una visión única.

Después llegaron las también aclamadas María Antonieta (2006), otra vez con Kirsten Dunst, y Somewhere (2010), León de Oro en el Festival de Venecia; la menos celebrada The Bling Ring (2013); el remake La seducción (2017); y la más reciente On the Rocks (2020), su reencuentro con Bill Murray.

'Priscilla': fecha de estreno

La película, con una duración de 110 minutos, llegará el 3 de noviembre a los cines de EE UU, pero aún no tiene fecha de estreno en España.

'Priscilla': póster

El estudio A24 también ha compartido el póster del filme, con la pareja formada por Elvis y Priscilla a punto de besarse el día de su boda.

