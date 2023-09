Palmarés del Festival de Venecia 2023: Triunfo para las 'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos y Emma Stone

Llega a su fin la 80 edición del Festival de Venecia. Diez días del mejor cine que han ido cobijando los nuevos trabajos de una sucesión de cineastas de lo más impresionante: David Fincher, Michael Mann, Richard Linklater, Pablo Larraín, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Ryūsuke Hamaguchi o J.A. Bayona. Este último, precisamente, ha estrenado la película llamada a clausurar el certamen: La sociedad de a nieve, que recrea un famoso accidente aéreo en los Andres allá por 1972, y aspira a representar a España en la próxima carrera al Oscar.

Una carrera donde ya van divisándose posibles contendientes. El León de Oro y el mayor triunfo del palmarés ha ido para Pobres criaturas de Lanthimos: retorcida revisión de Frankenstein que ha conmocionado a la crítica por la entrega de Emma Stone y el sexo explícito del que hace gala la propuesta. El Gran Premio del Jurado, por otra parte, ha ido a parar a Evil Does Not Exist de Hamaguchi: cineasta japonés que se consagrara hará un par de años con La ruleta de la fortuna y la fantasía y Drive my Car, candidata al Oscar a Mejor película.

El jurado estaba presidido por Damien Chazelle, y en él encontrábamos a Jane Campion, Santiago Mitre, Laura Poitras (que ganara el León de Oro el año pasado, con La belleza y el dolor), Martin McDonagh y Mia Hansen-Love. Otros premios importantes han sido para la dirección de Matteo Garrone en Io capitano y para la interpretación de Caile Spaeny en Priscilla, biopic de la pareja de Elvis Presley que ha dirigido Sofia Coppola. El mencionado Larraín ha obtenido la distinción a Mejor guion por El conde. A continuación tienes el palmarés completo.

León de Oro: Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos

Gran Premio del Jurado: Evil Does Not Exist de Ryūsuke Hamaguchi

León de Plata a la mejor dirección: Matteo Garrone por Io Capitano

Copa Volpi a la mejor actriz: Cailee Spaeny por Priscilla

Copa Volpi al mejor actor: Peter Sarsgaard por Memory

Premio mejor guion: El conde de Pablo Larraín y Guillermo Calderón

Premio especial del Jurado: Green Border de Agnieszka Holland

Premio Marcello Mastroianni al actor o actriz emergente: Seydou Sarr por Io Capitano

Premio Horizontes a la mejor película: Explanation for everything de Gábor Reisz

Premio especial del Jurado Horizontes: Una sterminata domenica de Alain Parroni

Premio Horizontes a Mejor dirección: Mika Gustafson por Paradise is burning

Premio Horizontes a la Mejor actriz: Margarita Rosa de Francisco por El Paraíso

Premio Horizontes al Mejor actor: Tergel Bold-Erdene por City of Wind

Premio Horizontes al Mejor guion: El Paraíso de Enrico María Artale

Premio Horizontes al Mejor cortometraje: A Short Trip de Erenik Beqiri

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor ópera prima: Love is a Gun de Lee Hong-Chi

Premio del Público Armani: Felicitá de Micaela Ramazotti

Mejor documental sobre cine: Thank You Very Much de Alex Braverman

Mejor película restaurada: Moving de Shinji Sōmai

Gran premio del jurado a Mejor obra inmersiva: Songs for a Passerby de Celine Daemen

Premio especial del jurado a obra inmersiva: Flow de Adriaan Lokman

Premio a la realización de obra inmersiva: Emperor de Marion Burgen e Ilan Cohen

