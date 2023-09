Will Smith desata la emoción con esta publicación de ‘El príncipe de Bel-Air’: así ha celebrado el aniversario de la serie

Antes de que le sacudiera un tortazo a Chris Rock, Will Smith era un ejemplo a seguir, el yerno que todas las suegras quieren para sus hijas, un espejo ético en Hollywood semejante a Tom Hanks o, incluso, a James Stewart. Pero un chascarrillo sobre la alopecia de su mujer se interpuso en su camino y, desde entonces, Smith ha tratado de expiar su brote violento con tímidas excusas y guiños a una serie que, en España, pudo verse en TV3 y en Antena 3. Sí, justo aquella sobre el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.

Hace 33 años que El príncipe de Bel-Air emitió su primer episodio y 26 desde que se despidiera con un capítulo doble titulado Done, es decir, Hecho. Acabado. Justo como algunos creyeron que estaba la carrera de su ahora cincuentón protagonista después de que toda esa movida con Chris Rock cambiara su destino y, comiéndolo y bebiéndolo, llegara a ser el proscrito de un barrio llamado Hollywood.

Sin embargo, el actor que diera vida al príncipe de Bel-Air sigue siendo el rey: hasta 14 títulos tiene Will Smith en producción, desde comedias hasta documentales. No parece, por tanto, que el pensilvano haya dicho aún su última palabra pero, por si hiciera falta, de vez en cuando, Will Smith nos recuerda que él fue el adorable canalla de la serie que nos ayudó a sobrevivir a los noventa.

Aniversario de una mudanza

En su Instagram, el actor se ha encargado de reavivar el fuego entre los fanáticos de El príncipe de Bel-Air con una publicación en la que se lo ve frente a la mansión donde se desarrollaba la serie. “Me mudé aquí hace 33 años”, escribe Will Smith bajo una fotografía que cuenta ya con más de un millón de me gusta y casi ocho mil comentarios.

En 2020, HBO Max organizó una reunión entre los miembros supervivientes de El príncipe de Bel-Air, en la que por supuesto colaboró Will Smith como gran maestro de ceremonias y que estuvo dominada por el recuerdo de James Avery, el protector tío Phil, fallecido en 2014. Dos años más tarde, Will Smith produjo un reinicio de El príncipe de Bel-Air en el que la comedia era eliminada de un plumazo y la vida de los Bank se convertía, de pronto, en un drama que había que tomarse muy en serio. Por el momento, Bel-Air sigue en emisión y con la tercera temporada confirmada.

