Las mejores películas de Jennifer Lopez que no te puedes perder y dónde verlas

Cuando sus padres instaron a Jennifer Lopez a que bailase, cantase e hiciese pequeñas actuaciones delante de los amigos de la familia, posiblemente no sabían que estaban convirtiendo a su hija en una triple amenaza. En Hollywood, reciben este nombre los intérpretes capaces de bailar y cantar: y, en este grupo, quizá no haya triple amenaza más amenazante que Jennifer López, protagonista de Sucedió en Manhattan, que ha llegado este mes de julio al catálogo de Netflix en España.

La actriz, que dijo en una explosiva entrevista (en la que arremetió contra Cameron Díaz o Gwyneth Paltrow) que cobraba menos de lo que merecía, está hoy en la cúspide salarial de la industria, con una media de nueve millones de dólares por película. Puede que parte de su éxito se deba a que Lopez nunca se vio a sí misma como una cantante que actuaba, sino como una actriz a secas.

“¿Es Madonna una gran cantante? Sin duda”, razonó en la entrevista anterior. “¿Creo que es una gran actriz? No. Actuar es lo que hago yo, por eso me pongo de los nervios cuando la gente dice ‘Oh, yo podría hacer eso’. Y yo me quedo en plan: ‘No te burles de mi arte’.

A punto de cumplir los 54 años, Jennifer Lopez cosecha victorias en cada campo en el que se lo propone: a lo largo de este año, lanzará su nuevo álbum, This is me…now, que la artista ha definido (no muy imaginativamente, por cierto) como “el disco más honesto que he hecho”; además, La madre, película protagonizada y producida por ella, se ha colado entre lo más visto en Netflix.

Por si fuese poco, y justo cuando el mundo del papel cuché se quedaba huérfano con la disolución de Brangelina, Lopez ha retomado su relación con Ben Affleck.

Su filmografía se compone de más de treinta y cinco títulos de variable estimación: Lopez no le ha hecho ascos a la serie B abisal, como tampoco ha dudado de su talento a la hora de trabajar con los directores más reputados de Hollywood. Repasemos la carrera como actriz de esta Triple Amenaza en nueve películas.

'Asalto al tren del dinero' (1995)

Uno de sus primeros papeles fue en este thriller, no exento de humor, de Joseph Ruben (Durmiendo con su enemigo y El buen hijo). Jennifer Lopez comparte pantalla con Wesley Snipes y Woody Harrelson, dos policías que trabajan en el metro de Nueva York y a los que tienta la idea de atracar el vehículo en el que viajan las recaudaciones del metro.

Asalto al tren del dinero está disponible en Apple TV.

'Jack' (1996)

Sí, no estamos hablando del Coppola de El padrino, Apocalypse Now, Drácula, La ley de la calle o Corazonada, pero estamos hablando de Coppola. La colaboración del director con Robin Williams se tradujo en una película divertida y simpática, a kilómetros de distancia de las obras capitales del cineasta, pero aún así emotiva y reconfortante. En ella, actúa Jennifer Lopez.

Jack está disponible en Disney Plus.

'Blood and wine' (1996)

La película fue, económicamente hablando, un fracaso: con un presupuesto que superaba los veintidós millones de dólares, apenas logró recaudar más de un millón en salas. Sin embargo, el cine no es Wall Street, y las películas no son acciones, así que esto, que importará mucho a los productores, no tiene por qué significar nada para los espectadores.

Blood and wine merece la pena aunque sólo sea por ver a Jennifer López desenvolverse entre Jack Nicholson, Michael Caine, Judy Davis y Stephen Dorff, un actor que, en los noventa, parecía destinado a una carrera bien distinta a la que finalmente tuvo.

Blood and wine está disponible en Amazon Prime Vídeo y en Filmin.

'Giro al infierno' (1997)

Si estás cansado de direcciones monótonas, descuidadas y asépticas, Giro al infierno es la película que necesitas. Dirigida por un Oliver Stone enfebrecido, esta Red Rock West dopada y deprimente nos presentó una de las primeras grandes actuaciones de Joaquin Phoenix, además de dar muestra de las dotes de seducción de Jennifer Lopez.

Giro al infiero no está disponible, actualmente, en ninguna plataforma.

'Anaconda' (1997)

¿Es Anaconda una buena película? En absoluto. Entonces, ¿qué hace en esta lista? Seguramente, hacer justicia a la carrera de Jennifer Lopez, que no tendría sentido sin títulos como este. Según confesaba ella misma, la actriz se decantó por Anaconda, en lugar de Sólo los tontos se enamoran, porque le atraía la diversión de la serie B. Y Anaconda es, desde luego, una película divertida, aunque en muchas ocasiones a su propia costa.

Anaconda está disponible en Apple TV.

'Un romance peligroso' (1998)

Jennifer Lopez regresó a los atracos en esta adaptación de una novela de Elmore Leonard (Jackie Brown), dirigida por Steven Soderbergh (Contagio y Erin Brockovich) y protagonizada por George Clooney. La pareja que hacen el galán de pelo plateado y la actriz de ascendencia puertorriqueña es uno de los grandes atractivos de esta película.

Un romance peligroso está disponible en SkyShowtime, Movistar Plus y Filmin.

'Una chica de Jersey' (2004)

No es la película en la que Ben Affleck y Jennifer López se conocieron, pero es bastante más visible que esta (Una relación peligrosa). En esta comedia romántica, por la que tanto Ben como Jennifer fueron nominados al Razzie a peor interpretación, los amantes de la stand-up podrán disfrutar de la presencia de una de sus grandes estrellas, el cáustico George Carlin.

Una chica de Jersey está disponible en Apple TV.

'Una vida por delante' (2005)

Tras pasar por producciones que no le garantizaban, precisamente, un futuro en la memoria de la cinefilia, Jennifer Lopez volvió a asociarse con un director de renombre en Una vida por delante. El sueco Lasse Hallström (Atando cabos y Las normas de la casa de la sidra) se enfrenta en este título al reto de no ser engullido por un reparto estelar en el que, además de Jennifer Lopez, está Robert Redford, Morgan Freeman, Damian Lewis y Josh Lucas.

Una vida por delante está disponible en Amazon Prime Vídeo y en Filmin.

'Parker' (2013)

Todo actor y actriz que se precie debería, en algún momento de su carrera, permitirse ser feliz: es decir, darse la oportunidad de actuar en una película protagonizada por Jason Statham. Jennifer Lopez lo hizo en Parker. ¿Qué decir sobre ella? Que si has visto al menos tres películas de Statham, es posible que ya la hayas visto sin verla. También, que vas a pasar una hora y media de pura diversión delante de la pantalla.

Parker está disponible en Netflix.

