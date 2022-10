¿Regresarán las hermanas Sanderson en una tercera película de ‘El retorno de las brujas’?

El retorno de las brujas 2 está rompiendo récords de audiencia en Disney+, donde ha logrado convertirse en una de las películas de mayor alcance. El factor nostalgia ha provocado que los espectadores hayan abrazado con gusto el regreso de las hermanas Sanderson, quienes se abren a la posibilidad de una tercera entrega. Además, el final abierto de la secuela podría hacer que fuera una realidad.

En la escena postcréditos de El retorno de las brujas 2 aparece una vela, acompañada de la etiqueta 'Vela BF #2'. Una revelación que podría mostrar que Gilbert creó dos para traer de regreso a Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) y Sarah (Sarah Jessica Parker), que se suma a la manifestación de Becca (Whitney Peak) como una nueva bruja. El futuro de Salem parece más que asegurado, y más teniendo en cuenta las palabras de sus propias protagonistas...

El aquelarre se pronuncia

En una entrevista para Entertainment Weekly, Bette Midler hablaba sobre la posibilidad de una nueva entrega de El retorno de las brujas. “Me encantaría tener una franquicia, especialmente de un personaje que me encanta interpretar. Si hubiera una tercera, por supuesto que me apuntaría. Amo a Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación", señalaba la actriz, quien también destacaba el poder añadido del título. "Es buena para las mujeres. Nos mantenemos juntas en las situaciones más difíciles, pero causamos caos, ¡y no muchas mujeres causan tanto caos!”.

A estas palabras también se sumaban recientemente sus compañeras de aquelarre. "Bette ya está comenzando algunos rumores y yo la sigo allá donde vaya. Nadie le dice que no a la Divina Miss M", confesaba Sarah Jessica Parker para Extra.

Por su parte, Kathy Najimy también se abría a la posibilidad de una tercera entrega. "Ha sido divertido. ¿Quién iba a imaginar hace 30 años que haríamos esta secuela. Si hiciéramos otra en 30 años, habría algún bastón y andador de por medio. Los vuelos en escoba tendrán que ser cerca del suelo", declaraba a People la actriz que interpreta a Mary.

La apertura de las tres protagonistas a una continuación, la escena postcréditos y los buenos datos de audiencia en Disney+ avanzan un futuro prometedor para la creación de una franquicia de El retorno de las brujas, cuyo estreno en 1993 marcó a varias generaciones cinéfilas.

Teaser tráiler de 'El retorno de las brujas 2' Teaser tráiler de 'El retorno de las brujas 2'

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.