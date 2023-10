"Contra esto lucha la huelga": Pillan a Disney usando extras digitales en una de sus películas

Los ánimos están encendidos en Hollywood. La huelga de guionistas convocada por el WGA llegó a su fin recientemente, pero el SAG-AFTRA de actores y actrices sigue en las calles sin alcanzar un acuerdo con la AMPTP que agrupa a los grandes productores de la industria. Este 11 de octubre dicho organismo realizó su última oferta con respecto a la utilización de la IA: en función a esta se les pediría a los artistas que dieran su consentimiento para alumbrar réplicas digitales, y contar con una detallada descripción del uso que se les daría.

El sindicato no lo ha visto suficiente. Y este desacuerdo ha terminado por vincularse (de forma algo enrevesada) con la aparición de un fragmento viral de una película de Disney+. Se titula Pacto de graduación, y narra un romance entre los pasillos del instituto cuyos primeros minutos nos introducen en un encuentro deportivo. Dicho encuentro deportivo es presenciado por unas gradas a rebosar de estudiantes… a quienes la cámara, muy desafortunadamente, dedica un primer plano. De ahí que puedan ser vislumbrados en todo su esplendor que parte de estos estudiantes no están interpretados por actor alguno.

Son creaciones CGI, de lo más rudimentarias, que han suscitado grandes burlas en Twitter en paralelo a que alguien lo vincule a la actual huelga, por haber tocado una fibra sensible. “Recordatorio de que contra esto está luchando SAG-AFTRA”, escribió un usuario. La cuestión es, como ha indagado Hollywood Reporter, que según han confirmado desde Disney estos monigotes no tienen nada que ver con la IA: no se ha escaneado a ningún intérprete para recrear su aspecto y hacer bulto entre el público.

Son personajes ficticios diseñados digitalmente, sin nada que ver con un actor real. Y de cara a engrosar muchedumbres resulta una técnica que se usa bastante en la industria. Pasó recientemente con Whitney Houston: Dance with Somebody para el público de los conciertos, y se ha dado de forma recurrente en Ted Lasso para la audiencia en los estadios. Con lo que no es un problema directamente relacionado con las demandas del SAG-AFTRA, aunque desde luego sí es de lo más divertido.

