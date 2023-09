Scorsese carga de nuevo contra el cine de franquicias: "Es como ver películas dirigidas por una IA"

La posibilidad de que Martin Scorsese llegue a un punto de encuentro con los fans de Marvel o DC parece hoy más lejana que nunca en mucho tiempo. El genio de Little Italy, que ahora regresa con Los asesinos de la luna, ha concedido una larguísima entrevista a GQ donde, entre otros asuntos, vuelve a arremeter contra el estado actual de Hollywood.

"El peligro residen en lo que están haciendo a nuestra cultura", asegura el cineasta cuando le preguntan por el actual cine de grandes franquicias. "Va a haber generaciones que piensen que las películas solo son así, que eso es lo que son las películas".

Cuando el entrevistador apunta que quizás los espectadores más jóvenes ya piensen eso, Scorsese mete la directa: "Eso quiere decir que tendremos que contraatacar con más fuerza, y eso va a llegar desde abajo. Va a llegar desde los propios directores. Ya tenemos a los hermanos Safdie y a Chris Nolan, ¿sabes lo que te digo? Tenemos que golpear desde todos los frentes, y no abandonar. Que vean de lo que somos capaces".

Aunque lo anterior se parezca a un diálogo de Toro salvaje, Scorsese se refiere a un resurgimiento del cine indie: "Hay que salir ahí fuera y hacer cosas. Reinventarnos. No quejarnos del tema, pero es verdad, porque tenemos que salvar al cine". En su opinión, el cine no tiene por qué ser siempre serio y dramático (y pone como ejemplo Con faldas y a lo loco), pero sí tiene que aportar ideas propias: "El contenido prefabricado no es realmente cine. Es como ver películas dirigidas por una IA".

Como de costumbre, Scorsese procura matizar sus palabras: todo lo anterior, indica, no le quita el mérito a "los directores increíbles y la gente de efectos especiales que hace un trabajo precioso". Pero su queja va por otro lado: "¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué te dan estas películas? Aparte del acto de consumir algo y después borrarlo de tu mente y de todo tu cuerpo, ¿verdad? Así pues, ¿qué te aportan?".

Esta no es la primera vez que Scorsese se pone en el centro de un huracán mediático con sus opiniones sobre el cine actual. En 2019, sus declaraciones sobre las películas de Marvel le ganaron titulares a granel por la dureza de su veredicto: "No es el cine de los seres humanos tratando de expresar experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", sentenció entonces.

En aquel momento, las palabras del cineasta suscitaron adhesiones por parte de sus amigos (como Francis Ford Coppola) y denuestos por parte de Tom Holland, Chris Hemsworth y el CEO de Disney, Bob Iger, entre otros. Es posible que ahora, con la Casa de las Ideas en plena cuesta abajo creativa y DC encarando una reconstrucción urgente de manos de James Gunn, sus palabras sean interpretadas de forma menos drástica, pero quién sabe...

