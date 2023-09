Robert De Niro niega los rumores sobre Uber y 'Taxi Driver' tras varios días de críticas y burlas

El guionista Paul Schrader estaba que trinaba, los cinéfilos del mundo se tiraban de los pelos y, en general, reinaba un sentimiento de incredulidad. No era para menos, dada la noticia de que Robert De Niro iba a interpretar de nuevo a su personaje de Taxi Driver... en un anuncio para Uber.

Sin embargo, para tranquilidad de todos, tanto el actor (que estrena en breve Los asesinos de la luna, su nueva película con Martin Scorsese) como el servicio de VTC han desmentido la noticia en sendos comunicados.

Por una parte, el mensaje de Uber (vía Variety) reconoce que De Niro está rodando un anuncio para ellos en Reino Unido, con vistas a una campaña que se lanzará a finales de año. Stan Rosenfield, portavoz del actor, aclara que este no interpretará a Travis Bickle en el spot, ni tampoco usará la frase más emblemática del taxista: "¿Hablas conmigo?" ("You talkin' to me?", en inglés).

"Si tengo suerte, no lo veré", dice Paul Schrader

La noticia original, lanzada por el tabloide The Sun, aseguraba que De Niro (80 años) había aceptado rodar el anuncio para costear el divorcio de su segunda esposa, Melissa Hightower. A causa de la separación, el actor ha tenido que vender una casa valorada en 20 millones de dólares, y tendrá que pagarle a su ex un millón de dólares al año en concepto de pensión hasta que ella vuelva a casarse o uno de los dos muera.

El bulo corrió como la pólvora, y Paul Schrader (guionista de Taxi Driver, director de prestigio y gruñón a tiempo completo) se hizo eco de él en su facebook con su característica mala uva. "Ay. No tengo ni idea de por qué Bob haría algo así", escribía el guionista. "Pero no lo he visto y, si tengo suerte, nunca lo veré".

De momento, y por muchos apuros económicos que le cause su divorcio, parece que De Niro no está dispuesto a convertir uno de sus mejores papeles en reclamo publicitario. Y menos mal, porque Travis es la última persona a la que quisiéramos ver al volante de un coche de alquiler: conduzca como conduzca, a ver quién se atreve a ponerle una mala valoración.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.