¿Cuándo acabará realmente la huelga de guionistas de Hollywood?

El anunciado final de la huelga de guionistas de Hollywood ha llegado como un trago de agua fresca para la industria tras siete meses en el desierto. El anuncio de un acuerdo provisional entre el sindicato WGA y AMPTP, la patronal del cine y la TV en EE UU, ha sido suficiente para hacer suspirar de alivio a los analistas financieros y confiar en un pronto regreso a la normalidad.

Desde su comienzo el 2 de mayo, el paro ha puesto en dique seco la producción de algunos de los proyectos más caros y valiosos de las majors, de ahí que las dos partes en conflicto estén deseando salir del atolladero. Ahora bien: el trato entre patronal y sindicato es solo provisional, y todavía necesita una reválida por parte de los trabajadores.

¿Cuándo llegará a su fin la huelga? ¿Y cuáles serán las nuevas condiciones para los miembros del sindicato de guionistas si se aceptan sus exigencias? Este es el momento de aclararlo.

Los requisitos para poner fin a la huelga

Según recuerda IndieWire, el comité negociador del WGA no pondrá fin a la huelga de guionistas hasta que se haya redactado un compromiso definitivo con la patronal. Este documento, cuyo anuncio se espera para el martes 26 de septiembre, tendrá que ser aprobado por las dos ramas del sindicato, correspondientes a la costa este y la costa oeste de EE UU.

Una vez que sus afiliados le hayan dado el visto bueno al acuerdo, que tendrá una validez de tres años, el WGA deberá votar de nuevo para desconvocar oficialmente la huelga. Todas estas resoluciones deberán alcanzarse por mayoría simple.

Así pues, aunque el sindicato haya retirado sus piquetes, sus afiliados siguen sin reincorporarse a sus trabajos. Para que llegue ese momento, aún deben darse los últimos pasos en el proceso de negociación.

En la anterior huelga de guionistas (2007-2008), el primer acuerdo provisional llegó el 8 de febrero, y fue aprobado por el sindicato y la patronal dos días más tarde. El 12 de febrero de 2008, el 92,5 por ciento de los afiliados del WGA votaron a favor de poner fin a la huelga, mientras que la ratificación del acuerdo llegó el 26 de febrero, con un 93,6 por ciento de votos a favor. En total, el paro duró 100 días.

¿Qué supondrá esto para los guionistas?

En el mejor de los casos, si patronal y sindicato llegan a un acuerdo y se desconvoca la huelga, los guionistas podrán enviar guiones a las productoras, negociar a través de sus agentes, desarrollar nuevos proyectos y trabajar sobre los guiones ya en producción. Asimismo, las salas de guionistas de las series volverán a ponerse en activo, trabajando a marchas forzadas para llegar a la temporada de otoño.

Asimismo, los guionistas y tendrán la licencia del WGA para promocionar sus trabajos de cara a la temporada de premios. Por otra parte, los estudios tendrán que darle validez de nuevo a sus acuerdos globales ("overall deals"): la suspensión de estos contratos, que cubren los salarios y las condiciones de trabajo de los escritores durante el periodo de producción, ha sido una de las herramientas de las majors para presionar a los huelguistas.

Por último, el fin de la huelga permitirá a los canales televisivos poner de nuevo en marcha sus programas, entre ellos títulos tan importantes como Saturday Night Live y Tonight Show. Todos estos contenidos volverán a ponerse en marcha de inmediato, ya que sus presentadores no están obligados a la huelga por el sindicato SAG-AFTRA.

¿Qué pasa con los actores?

Aunque la huelga de guionistas llegue a su fin, el restablecimiento de la normalidad en Hollywood aún tendrá que pasar por el fin del paro de actores convocado por SAG-AFTRA. Una huelga cuyo fin, por su parte, se ve todavía muy lejano.

De momento, el sindicato de actores no se ha sentado a negociar con la AMPTP en ningún momento desde la convocatoria de la huelga el 14 de julio. Porque, si bien las reclamaciones de actores y guionistas son similares en algunos puntos, los primeros tienen demandas más específicas relacionadas con el uso de sus imágenes digitalizadas y el trabajo de los figurantes y los especialistas.

Asimismo, la afiliación del SAG-AFTRA es mucho más numerosa que la del sindicato de guionistas (65.000 socios el primero frente a los 11.500 del segundo). Esto hace que las votaciones de la central sean más largas y complicadas.

Aunque algunos analistas citados por The Hollywood Reporter esperan que la huelga de actores llegue a su fin en octubre, nada asegura esto. Sobre todo porque el sindicato cuenta con un arma muy poderosa: mientras dure la huelga, sus afiliados no promocionarán películas en las que hayan trabajado. De ahí que blockbusters como Kraven el cazador y Dune Parte 2 hayan visto retrasadas sus fechas de estreno, al no poder llevar a cabo sus campañas de marketing.

Aun así, el regreso al trabajo de los guionistas se da por inevitable, salvo en el caso de un desacuerdo de última hora entre estos y la patronal. Y, cuando los escritores estén de nuevo sentados a sus mesas, se habrá dado un paso más hacia la puesta en marcha de la maquinaria de Hollywood.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.