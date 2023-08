Luchando juntos: la inesperada reunión de 'Glee' durante la huelga de actores y guionistas

La huelga de guionistas y actores de Hollywood continúa y trae con ella algunas reuniones inesperadas. El 1 de mayo, el WGA (Sindicato de Guionistas de Hollywood) se declaró en huelga para exigir un control en el uso de la Inteligencia Artificial, una revisión de salarios y un ajuste en los residuales (ingresos extras por la explotación de series y películas).

A ellos se unió el 13 de julio el SAG-AFTRA (Sindicato de Actores), lo que provocó un parón en el rodaje de producciones y un retraso en algunos de los estrenos y los premios más esperados de la temporada. Son muchos los actores a los que hemos visto manifestarse por las calles hollywoodienses y, los últimos en hacerlo, han sido los protagonistas de la serie musical adolescente Glee.

El grupo, conformado por Kevin McHale, Darren Criss, Jenna Ushkowitz, Heather Morris, Samuel Larsen, Dot-Marie Jones, Max Adler, Becca Tobin, Jacob Artist, Vanessa Lengies, Iqbal Theba, Michael Hitchcock y Josh Sussman, se reunió el pasado jueves en solidaridad con sus compañeros de profesión y llevó consigo algunas pancartas con referencias a la serie que los catapultó a la fama.

En su cuenta de Instagram, Jenna Ushkowitz, quien interpretó a Tina Cohen-Chang, ha escrito: "Un día de Glee, reuniones, piquetes, amistades y solidaridad. Glee reunió a mucha gente y, una vez más, nos unimos en solidaridad con nuestra unión, SAG-AFTRA, y nuestros amigos de WGA". En la fotografía, se ve a la actriz con una pancarta con una imagen de una de sus escenas en la serie , en la que se lee: "Estoy deshidratada de tanta huelga".

Heather Morris, quien dio vida a Brittany S. Pierce, también se ha unido a las palabras de solidaridad de su compañera: "Dios estos humanos. Marchamos en solidaridad con SAG-AFTRA y WGA". En la fotografía que acompaña este mensajes, vemos a la actriz con una imagen de una escena de su compañera Naya Rivera en Glee, en la que se lee: "Only straight I am is straight-up broke" (un chiste sobre la homosexualidad de su personaje y la falta de dinero de este).

Asimismo, otros actores, entre ellos Darren Criss, conocido por su papel de Blaine Anderson, han compartido su opinión con la periodista Christina Cavaleri en un video de Tik Tok. "No todos somos estrellas de cine con vidas glamurosas", ha afirmado el actor. "Somos trabajadores creativos que necesitamos protección".

A él se ha unido Iqbal Theba, actor que dio vida a Figgins, quien ha explicado que, tras el cambio que la manera de consumir ha experimentado gracias a las plataformas, "los residuos son minúsculos, lo que hace que los actores no puedan optar al seguro médico." Según el Los Angeles Times, actualmente, son un 86% los que no pueden optar a ello.

En el vídeo, Morris añade: "Es simplemente sorprendente que esto no haya cambiado y que no vaya a cambiar hasta que nos paseemos por la calle con pancartas".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.