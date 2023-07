'Gran Turismo', 'Kraven', 'Beyond the Spiderverse'... la huelga obliga a Sony a retrasar sus grandes estrenos

El SAG-AFTRA (sindicato de actores) se ha aliado con el WGA (el de guionistas) para ir a la huelga por primera vez desde 1960, provocando una parálisis casi total en Hollywood. Mientras defienden sus demandas de unas condiciones laborales más dignas frente a la AMPTP que agrupa a los grandes productores de la industria, unas pocas producciones independientes han logrado exención para seguir adelante, pero no es el caso de los títulos de las majors. En su caso, los estudios más grandes se ven ante la tesitura de no solo no poder seguir rodando, sino de que las estrellas no promocionen las películas de cara al estreno.

Desde que el SAG-AFTRA se lanzó a los piquetes hace unas semanas, parece haber una asunción colectiva de que la cosa va para largo, y de que no es probable que productores lleguen a un acuerdo con intérpretes y guionistas en un futuro próximo. De ahí que se estén empezando a dar cambios drásticos de planes: la próxima gala de los Emmy se ha aplazado a una fecha indefinida, mientras que los estudios se acuerdan de los días de la pandemia y vuelven a proceder a retrasar sus películas. Ya había sido el destino de Rivales, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Zendaya, dejando de inaugurar el Festival de Venecia.

Entretanto, Warner Bros. Discovery estudia aplazar tanto Dune: Parte 2 como Aquaman and the Lost Kingdom (que iban a estrenarse a finales de 2023), y Searchlight Pictures ha resuelto llevar Poor Things de Yorgos Lanthimos unos meses adelante. Sony Pictures, según Hollywood Reporter, ha sido el gran estudio que finalmente se ha adelantado a todos ellos para efectuar cambios masivos en su calendario de estrenos. Cambios que afectan incluso a un estreno tan inminente como el de Gran Turismo: adaptación de la saga homónima de videojuegos sobre conducción, que tenía prevista la llegada a cines para el 11 de agosto.

Sony ha retrasado la película dos semanas, dejándole más tiempo a Oppenheimer de Christopher Nolan de seguir atronando en las salas IMAX, y aprovechando para probar una nueva estrategia de distribución. Porque Gran Turismo ahora va a estrenarse el 25 de agosto (y es probable que esto también se extienda a España, donde el film estaba igualmente planeado para el día 11), pero lo hará luego de varios preestrenos en los findes previos del 11 y el 18 de agosto. Sony espera que estos preestrenos alimenten el boca oreja: “Las estrellas no pueden promocionar la película, pero el público sí podría”, dicen desde la major.

Gran Turismo es el film afectado menos severamente. Lo que más impacta del calendario es que Spider-Man: Beyond the Spiderverse queda sin fecha. Es la secuela de Cruzando el multiverso, uno de los grandes éxitos del año que le ha dado 677 millones de dólares a Sony, y que concluía con un cliffhanger a ser resuelto en la tercera entrega de la saga iniciada por Un nuevo universo. Sony la había previsto para el 29 de marzo de 2024, pero acaba de caerse de esta fecha.

Al poco de estrenarse Cruzando el multiverso varios medios se habían hecho eco de las precarias condiciones de trabajo de los animadores, sumidos en un clima laboral tóxico y marcado por la improvisación, que no veía indicios de mejora en la siguiente película. De esta Phil Lord y Chris Miller (los grandes cabecillas de la producción) habían dicho que la historia no estaba acabada, y como ningún intérprete había llegado a hacer el trabajo de doblaje Sony ha optado por poner la producción en standby. Anteriormente, Cruzando el multiverso se había retrasado ocho meses antes de estrenarse a principios de junio.

Efecto dominó

Gran Turismo y Beyond the Spiderverse no son los únicos afectados. Sin apartarnos de los superhéroes, Sony ha retrasado Kraven el Cazador igualmente: estaba programada para el 30 de agosto de 2024, y ahora la ha aplazado al 6 de octubre del año que viene. La major no quiere estrenar el film sin una promoción que gire en torno al protagonista Aaron Taylor-Johnson y el resto de estrellas (también andan por ahí Ariana DeBose y Russell Crowe), y este movimiento drástico indica que hay quien piensa en Hollywood que las protestas podrían tener un año por delante.

Ahora mismo la huelga está estancada, sin que los estudios quieran dar su brazo a torcer. A la vez, Sony ha querido aprovechar para concretar los estrenos de sus otras películas superheroicas: Venom 3 va a estrenarse ahora el 12 de julio de 2024, con Tom Hardy volviendo a protagonizar mientras la guionista habitual de la saga, Kelly Marcel, pasa a dirigir. La película se estaba rodando en España y oteaba un posible lanzamiento para finales de este mismo año, pero hoy por hoy el rodaje está parado.

Lo mismo pasa con Madame Web, otro spin-off de Spider-Man que protagonizan Dakota Johnson y Sydney Sweeney. La película se ha pasado al 16 de febrero de 2024, adelantándose un par de días. La lista continúa con They Listen, una producción de terror de Blumhouse destinada al 30 de agosto de 2024, y con una nueva película de Karate Kid que se ha retrasado igualmente: sin haber llegado a confirmar director, el film estaba previsto para el 7 de junio de 2024 y ahora ha saltado al 13 de diciembre, pues su desarrollo se ha estancado.

Seguimos. La secuela de Cazafantasmas: Más allá iba a mantener a Paul Rudd en el reparto mientras Gil Kenan pasaba a dirigir quedándose Jason Reitman (director de la anterior) como guionista y productor. La película iba a estrenarse el 20 de diciembre de 2023, pero como la producción no puede avanzar se ha pasado al 29 de marzo de 2024. Y concluimos con el caso de Bad Boys 4, que curiosamente sí ha tenido tiempo de concluir su rodaje con Martin Lawrence y Will Smith en su primer gran blockbuster tras el incidente de la bofetada a Chris Rock en los Oscar.

Bad Boys 4 vuelve a estar dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, una vez su anterior película (Batgirl) viera cancelado su estreno por Warner tras estar casi completamente rodada. La comedia policíaca queda fijada para el 14 de junio de 2024, aspirando a que por entonces las cosas vayan un mejor. Ahora cabe esperar que pronto otros estudios sigan el ejemplo de Sony, en un momento delicado porque (pese a los éxitos de Barbie y Oppenheimer), la taquilla nunca ha terminado de recuperarse tras el coronavirus. Se avecinan malos tiempos para las salas de cine. Otra vez.

