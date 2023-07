Confirmado: la próxima gala de los Emmy queda aplazada por la huelga de Hollywood

La 75 edición de los Primetime Emmy apuntaba a tener que celebrarse en una sala vacía. Lo mismo con los Emmy de las Artes Creativas, dedicados a recompensar lo mejor en el campo técnico de la industria televisiva. El Sindicato de Guionistas (WGA) y el de Actores (SAG-AFTRA) se han echado conjuntamente a las calles, con una huelga que ha paralizado todo Hollywood y ponía las cosas muy difíciles a unos premios que precisan tener un público, unos talents a recompensar, y alguien que escriba los chistes y monólogos de los presentadores.

Las nominaciones de los Emmy se conocieron el 12 de julio, a menos de 48 horas de que SAG-AFTRA, tras negociaciones infructuosas con la AMPTP que agrupa a los productores de Hollywood, se uniera a la huelga de guionistas. Succession acaparaba 27 en una gran victoria para HBO, pues además The Last of Us y The White Lotus sumaban 24 y 23. Ted Lasso, en Apple, tiene 21 nominaciones, mientras que The Bear en FX tiene 13. Pero estas series van a tardar más de lo previsto en descubrir si la Academia de Televisión les ha concedido sus mayores honores.

Porque según Variety está confirmado, la gala de los Emmy se retrasa. Se rumoreaba desde hace días, estando programada la ceremonia a través de Fox para el 18 de septiembre. La cadena ahora anuncia que la gala no se emitirá en esta fecha, y ocurrirá lo mismo con los Emmy de las Artes Creativas del 9 y el 10 de septiembre. Al parecer se mantienen, por otra parte, las fechas para que los académicos realicen sus votaciones: entre el 17 y el 28 de agosto. Lo que puede ser problemático si, como apunta que ocurrirá, los Emmy se retrasan de forma notable.

No hay noticias de una fecha alternativa: lo ideal es que no se celebren hasta que los sindicatos lleguen a un acuerdo con la AMPTP. Quizá no se confirme esta fecha hasta principios de agosto, aunque ha trascendido que Fox espera que se pase a enero de 2024 mientras que desde la Academia se tantea el próximo noviembre. Quizá pensar en noviembre sea demasiado optimista, pero la cuestión es que si se celebra finalmente en enero coincidiría con las galas de los premios cinematográficos y cambiaría el periodo de elegibilidad para las series nominadas.

“Esperamos que haya una resolución equitativa y oportuna para todas las partes en las actuales negociaciones del gremio. Vigilamos de cerca la situación con nuestros socios de Fox y avisaremos cuando haya novedades”, declaran desde la Academia. Es la primera vez que los Emmy se posponen desde 2001: entonces se debió a los atentados del 11 de septiembre y a la posterior invasión de EE.UU. a Afganistán. Los Emmy tuvieron que celebrarse en noviembre y en un escenario más pequeño de lo previsto: el ya desaparecido Schubert Theatre de Los Ángeles.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.