Con guionistas y actores en huelga, Hollywood se pone a buscar expertos en Inteligencia Artificial

Este 25 de julio Bryan Cranston dio un discurso durante un piquete de sus compañeros actores en Times Square, en Nueva York. El intérprete de Breaking Bad erigía como gran destinatario de sus palabras a Bob Iger, actual CEO de Disney. “Tenemos un mensaje para el señor Iger. Sabemos que mira las cosas con otros ojos, no esperamos que entienda quiénes somos. Pero les pedimos que nos oiga e incluso que nos escuche cuando le decimos que no nos va a quitar el trabajo para dárselo a robots”.

De un tiempo a esta parte, Iger se ha convertido en el gran enemigo de la huelga de SAG-AFTRA, sindicato de actores de Hollywood que se ha aliado al WGA, de guionistas, en sus protestas por mejores salarios. Todos buscan mejorar sus condiciones de trabajo y percibir un reparto más justo de las regalías, pero entre sus preocupaciones también destaca la creciente presencia de la Inteligencia Artificial en las actividades de los grandes estudios. Los intérpretes, en particular, temen que las majors puedan coger su imagen y su voz para reutilizarlas una y otra vez sin apenas pagar nada, o directamente sin avisar.

En este sentido, Iger parece el representante de esta ambición de los productores, agrupados bajo la AMPTP. Pues no solo es que Iger dijera, al poco de empezar la huelga del SAG-AFTRA, que sus “reclamaciones no eran realistas”, sino que se ha mostrado dispuesto a emplear la IA sin remordimientos. “Nadie detendrá el avance tecnológico”, dijo. En el caso de los guionistas, estos también se muestran en contra que las majors utilicen herramientas como ChatGPT para escribir o reescribir guiones, perjudicando a sus sueldos o los derechos de autor.

Antes que un compromiso de no usar en ningún caso la IA, desde la AMPTP se pretende alcanzar un “enfoque equilibrado basado en el uso cuidadoso, no en la prohibición”. No es por lo demás que estas herramientas ya estén siendo empleadas abiertamente, pero según Hollywood Reporter SAG-AFTRA y WGA hacen bien en sentir aprensión por su influjo en la industria ya que las ofertas de empleo actuales muestran un interés destacado por hacer contrataciones para trabajar con la IA. Las majors quieren entenderla. Quieren dominarla.

Se busca experto en IA

Disney ofrece varios puestos centrados en la IA y el aprendizaje automático, dentro del equipo Imagineering que suele hacerse cargo de los parques de Disneyland. Un perfil ofertado es uno con “la ambición de superar los límites de lo que pueden crear las herramientas de IA y entender la diferencia entre la voz de los datos y la voz de un diseñador, escritor o artista”. La persona empleada colaboraría con “estudios de terceros, universidades, organizaciones y desarrolladores para evaluar, adoptar e integrar lo último en IA generativa”. Cobraría 180.000 dólares al año, con posibilidad de primas y otras compensaciones.

Otro puesto es el de ingeniero de aprendizaje automático para Disney Streaming Advanced Research, que sería “responsable de soluciones basadas en IA” y trabajaría “en esfuerzos avanzados de personalización con avatares digitales”. El medio estadounidense ha visto hasta media docena de puestos ofertados con relación con la Inteligencia Artificial, siendo otra de las empresas interesadas Netflix. El gigante de streaming busca un director de producto de IA con un sueldo de 900.000 dólares.

“Nuestro negocio está impulsado por el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que impulsa la innovación en la creación y adquisición de contenidos, la personalización, el procesamiento de pagos y otras iniciativas centradas en los ingresos”. Casos similares se dan en Amazon, Paramount y Warner, siendo uno especialmente hilarante el de Sony: el conglomerado busca un experto en calibrar la “ética” de la IA. “Nuestro objetivo es que la IA para que trabaje en armonía con los seres humanos en beneficio de la sociedad”, aseguran desde la empresa.

Todas estas ofertas de empleo se extraen de un momento muy convulso para la industria, cuando la burbuja de streaming ha estallado y las majors están pagando con creces haber invertido excesivamente en ella. HBO Max y Disney+ se han puesto a eliminar contenido del catálogo para ahorrar impuestos mientras la Casa del Ratón despide a 7.000 empleados. Warner, Paramount y Amazon han sufrido dolorosos recortes, y cabe preguntarse si no será la Inteligencia Artificial otro carro con el que perder dinero mientras siguen sufriendo los mismos de siempre.

