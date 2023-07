'Gladiator 2', 'Bitelchús 2', 'La casa del dragón'... series y películas afectadas por la huelga de actores

Los peores pronósticos se han cumplido. La huelga de guionistas convocada por el sindicato llevaba sacudiendo a Hollywood más de 70 días, con la perspectiva de que la situación se agravara una vez otros gremios, el de directores y actores (agrupados según el DGA y el SAG-AFTRA) renegociaran sus contratos con los productores que agrupa la AMPTP. Los directores han llegado a un acuerdo, pero no así los actores: el SAG-AFTRA ha congelado sus negociaciones con la AMPTP, y la juntas nacional ha aprobado el inicio de la huelga.

Esta es la primera que involucra a los actores desde 1980, y la primera donde se alían con los guionistas desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del SAG. Una situación extraordinaria que no hará sino agravar la parálisis en la que está sumido Hollywood. Hasta ahora las grandes compañías habían logrado mantener alguna de sus producciones en pie a condición de no tener guionistas en el set, pero desde hoy tampoco pueden tener intérpretes. Lo que es claramente insostenible.

De hecho, una de las primeras reacciones registradas es la de Universal con respecto a la premiere de Oppenheimer en Londres: el parón también afectaría a los compromisos promocionales de las estrellas de modo que la major, a la desesperada, ha adelantado una hora la alfombra roja con la posibilidad de que durante su desarrollo los intérpretes se retiren. Es el escenario más pintoresco, rodeado por multitud de proyectos que desde hoy han de frenar su desarrollo hasta nueva orden.

La huelga de guionistas no lo había puesto fácil, pero una serie como El señor de los anillos: Los anillos de poder había conseguido completar recientemente el rodaje de su segunda temporada. Es la excepción, porque de un momento a otro el resto de producciones a lo largo del mundo tendrán que echar el cierre. Empezando por la que fue su rival a batir durante la primera temporada, La casa del dragón.

Series afectadas por la huelga de actores

En efecto La casa del dragón, que sigue indagando en el pasado de Juego de tronos con el protagonismo de Matt Smith u Olivia Cooke, no ha logrado terminar a tiempo de la decisión de SAG-AFTRA, y ha frenado su rodaje entre Reino Unido y España.

Lo mismo ha ocurrido con la tercera temporada de Industry y la primera de El día del chacal, que protagonizaba Eddie Redmayne. El parón se extiende a la segunda temporada de Bad Sisters, a la segunda de Andor (coincidiendo con la nominación al Emmy de esta aclamada serie de Star Wars), y a los primeros episodios de Doctor Who con el protagonismo de Ncuti Gatwa (Sex Education) como nuevo doctor.

La serie de Alien a cargo de Noah Hawley para FX se hallaba a la espera de poder rodar, pero va a tener que quedarse con las ganas. Mientras ha habido series que ya habían frenado ante la ausencia de los guionistas, y que ahora han de prolongar el parón definitivamente: es el caso de la cuarta temporada de Emily en París con Lily Collins y de la tercera de The White Lotus, que iba a rodarse en Tailandia.

Paddington se va de viaje

Películas afectadas por la huelga de actores

A la espera de que los estudios reaccionen con nuevas suspensiones (o con el aplazamiento de más estrenos de los que aplazaron por la huelga de guionistas), el ámbito cinematográfico ha sido igualmente golpeado con dureza. Paddington in Perú, tercera entrega de Paddington, iba a empezar su rodaje el 24 de julio añadiendo a Rachel Zegler, Antonio Banderas y Olivia Colman al elenco, y ahora está en el limbo.

Ocurre igualmente con Amateur: Slow Horses, rodaje con Rami Malek puesto en pausa, con The Radleys (película donde Damian Lewis encabeza una familia de vampiros), y con Heads of the State, que protagonizaban para Amazon Idris Elba y John Cena. Hay películas bastante potentes en la lista, destacando Gladiator 2: la secuela de que vuelve a dirigir Ridley Scott, que iba a rodarse en Marruecos con gente como Paul Mescal o Pedro Pascal, y que ya nada.

Seguimos con Mortal Kombat 2, secuela con Karl Urban. También otra segunda parte, Bitelchús 2, que dirigía Tim Burton con Jenna Ortega y Michael Keaton. Además de Speak No Evil, remake de la película de terror homónima con James McAvoy, y por último Wicked. Esta es una producción muy ambiciosa de Universal, que con el protagonismo de Ariana Grande y Cynthia Erivo adapta el famoso musical de Broadway en dos partes. No le ha dado tiempo ni a concluir la primera de ellas.

