El producto español que creó colas de hasta dos horas llega en su mejor versión para regalar en Navidad

Se trata del sérum antiedad de Sibari Republic, disponible hasta el 5 de enero, o fin de existencias, en un cofre especial junto a la crema por 60 euros.

A pocos días de celebrar la Nochebuena el día 24, hay muchos que todavía siguen sin saber qué regalar a sus seres queridos. Este año, los regalos han evolucionado y ya son pocos los que optan por los tradicionales jerséis y calcetines, sino que los españoles apuestan por regalar productos para el autocuidado como sérums y cremas que no solo sirven para cuidar la piel, sino que también permiten dedicarse un momento en sus ajetreadas agendas para desconectar. Es aquí cuando entra en juego la decisión más importante: ¿cómo elegimos una marca de cosmética para acertar estas Navidades? Los españoles lo tienen claro, las marcas con sello español son las ganadoras.

Sibari Republic es una de estas firmas que engloba todo lo que buscan los compradores: buen producto y resultados reales y probados por dermatólogos. Este año, esta firma española trae el regalo perfecto que cumple con todo lo que uno busca a la hora de hacer un detalle. Se trata de Holiday Essentials, un cofre navideño edición limitada que está causando furor en la web de la marca, porque combina dos de los productos anti-edad más vendidos de la firma: El Serum Origin, que es capaz de reducir arrugas en solo 24h y su mejor complemento, la crema Calming Cream, que sella la piel y la protege para que los resultados del sérum se potencien y se mantengan en el tiempo.

¿Lo mejor de todo? Que ambos productos se pueden comprar juntos en formato viaje por sesenta euros, por lo que es ideal tanto para los amantes de la cosmética que buscan nuevos productos que les funcionen, como para aquellos que se están iniciando en el skincare y el autocuidado.

El cofre Holiday Essentials de Sibari Republic incluye su Serum Origin y su Calming Cream sibari Republic

Los dos productos más demandados

Como ha compartido con este medio la responsable de la firma, Itziar Beitia, había gente que lo estaba esperando como agua de mayo. “Son dos de los productos más demandados por nuestros clientes. Nos pedían un cofre en un formato más pequeño para regalarlo y que así sus familiares y amigos pudieran probarlos. Este año, con la reformulación del Serum Origin, nos pareció el momento perfecto para que nuestros clientes habituales pudieran probarlo y para que nuevos clientes se acercaran a ambos productos en un formato más accesible”.

Para quienes aún no la conozcan, Sibari Republic es una firma española a la que no le tiembla el pulso cuando se enfrenta a nuevos retos. Las pasadas Navidades, la marca decidió ir un paso más allá y reformular uno de sus grandes best sellers, un auténtico referente para quienes buscan reducir arrugas y mejorar visiblemente la calidad de la piel.

Gracias a esta nueva receta que ha salido a la luz este mismo verano, el nuevo Serum Origin, el producto más vendido de la firma que ha llegado a crear colas de hasta dos horas, llega con una fórmula más concentrada, más eficaz y con resultados más rápidos. Ahora es capaz reducir las arrugas en solo 24 horas en un 8 %; y en solo 28 días, es capaz de eliminar el 58 % de ellas, el 48 % de su longitud y el 11 % de los pliegos profundos.

Con estos datos, no es de extrañar que este producto haya conseguido auténticos récords de ventas de hasta una unidad vendida por minuto. Este producto, que tiene un precio de mercado de 130 euros, se podrá conseguir a tan solo 60 euros junto con la Calming Cream (en formato viaje) en este cofre de edición limitada que podremos encontrar de forma exclusiva en su web: sibarirepublic.com, solo hasta el 5 de enero o fin de existencias (ambos en formato viaje).

Ciencia con sello español

Obtener los resultados que han conquistado a miles de personas en toda la península no es fruto de la casualidad. Detrás de ellos hay un equipo altamente cualificado y una sólida herencia biomédica. Sibari Republic reúne ambas cosas: su empresa matriz es i+Med, una farmacéutica con amplia experiencia en el ácido hialurónico, los nanohidrogeles inteligentes y la liberación controlada de activos.

Con más de una década de trayectoria en la medicina personalizada, i+Med aporta un conocimiento científico del que no todas las marcas disponen. Este expertise biómedico es uno de los pilares que diferencian a la marca dentro del saturado mercado cosmético y que, a su vez, la convierten en una marca de diez para el cuidado del órgano más grande del cuerpo. Además, todos los productos se fabrican en sus instalaciones de Vitoria, lo que garantizar la máxima trazabilidad y calidad de todos los productos.

Ahora que esta marca 100 % made in Spain da la oportunidad de poder comprar regalos de lujo a precios que parten de los 35 euros, u otros como en el Cofre Holiday Essentials, que contiene dos productos por solo 60 euros y que es una oportunidad única para poder regalar cosmética que realmente funciona y ofrece muy buenos resultados.