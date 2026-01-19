¿Cómo identificar una tienda online fraudulenta?

Cada mes de enero comienza con un listado de buenos propósitos, a los que se suman los planes por hacer a lo largo del año y una avalancha de compras online. Desde conseguir esa prenda a un precio rebajado a reservar las vacaciones con antelación. Pero también aumentan, por otro lado, los intentos de fraude.

Si vas a comprar un producto o reservar un viaje por internet, es fundamental realizar una serie de comprobaciones para asegurarte de que la web que estás utilizando es de confianza y no entraña ningún riesgo.

Para evitar estafas y pagar con tranquilidad, Ibercaja te ofrece una hoja de ruta con consejos prácticos dentro del programa de educación financiera en colaboración con Funcas.

Comprueba si la url es segura

Lo primero que tienes que hacer es fíjate en la url o dirección de la página en la que estás comprando. Hay dos elementos principales a tener en cuenta:

1. El protocolo de seguridad. La dirección web debe incluir al comienzo el protocolo 'https://', con la 's' final incluida, que indica que es una página segura. Si no lo tiene, evita comprar en esa tienda, ya que tus datos quedarían expuestos. Si lo tiene, es un buen indicativo, pero hay que seguir comprobando una serie de elementos para asegurarse.

2. Nombre de la página. Asegúrate de que la dirección es la oficial de la marca, ya que algunas webs fraudulentas copian el nombre de la empresa pero cambiando alguna letra para que el usuario no se dé cuenta y piense que está en el sitio correcto.

Busca la información de contacto

Hay una serie de elementos que cualquier web debería tener, como un número de teléfono y un correo electrónico, un aviso legal y un apartado con la política de devoluciones. Si la web en la que vas a comprar tiene todos estos datos, no quiere decir que sea segura, pero si no los tiene, es mejor no comprar en ese sitio, ya que la probabilidad de que sea una web fraudulenta es muy alta. Una tienda que no tenga una forma reglada de qué debe hacer el usuario si quiere devolver un producto no es de fiar.

Ten cuidado con los precios

Que los precios sean demasiado buenos para ser reales y estén muy por debajo del mercado es una señal de alerta, especialmente si anuncian ofertas que acaban enseguida y que te instan a comprar con urgencia. No quiere decir que todas las páginas que utilizan estas técnicas de venta sean fraudulentas, pero hay que tener cuidado y comprobar si el resto de elementos son también sospechosos.

Observa el diseño de la página

Si las imágenes son de mala calidad o están copiadas de otros sitios web, si la información de los productos es incompleta, si los textos tienen errores gramaticales o de ortografía, si hay enlaces rotos o los perfiles de redes sociales a los que se enlaza están vacíos, ¡ten cuidado, podría tratarse de una web fraudulenta!

Lee los comentarios

En las páginas suelen incluir comentarios de otros clientes. Sin embargo, algunas páginas los falsean, por lo que es importante buscar referencias fuera de la propia web. Busca en Google, en asociaciones de consumidores o en foros qué han dicho otros usuarios sobre esta web. Nunca serán todos positivos, pero si hay muchos relacionados con que los productos no les han llegado o les han llegado defectuosos y han tenido muchos problemas para devolverlos, es mejor comprar en otro sitio.

Pregúntate sobre los métodos de pago disponibles

Si admite métodos de pago seguros como Paypal, tarjetas de crédito, Bizum, (solo si lo puedes elegir como método de pago dentro de la propia web), Google Pay o Apple Pay, es buena señal, son los más seguros. Lo único que tienes que hacer es comprobar que, al pagar, te redirija a la pasarela de pago del servicio correspondiente, que tendrá el protocolo de seguridad 'https'. En cambio, si solo admite transferencias o métodos poco seguros, es mejor no introducir ningún dato y cerrar la página.

En el caso de que estés en una plataforma de alquiler de apartamentos, sigue siempre el flujo de contratación de la web y no realices nunca el pago mediante enlaces proporcionados por otras vías como Whatsapp o Telegram.

Si te piden el DNI, algo habitual en la reserva de apartamentos, sigue esta serie de precauciones: entrega solo la información necesaria y tacha el resto de datos (como la firma) y manda la imagen en blanco y negro. También puedes escribir un pequeño texto sobre la imagen explicando para qué la envías. De esta forma, no podrán utilizar la imagen de tu DNI para ningún otro propósito.

Consejos tras hacer una compra online

¡Enhorabuena! ¡Ya has hecho tu compra! Sin embargo, aún conviene tomar alguna otra medida de prevención ante los posibles fraudes:

No guardes tus datos de pago en la página web de la tienda.

Cierra la sesión.

Comprueba que has recibido un correo confirmando la compra con número del pedido.

Pide una copia del recibo o factura.

Revisa los cargos en tu cuenta bancaria.

Haz un seguimiento del pedido.

Si ya no vas a hacer más compras ni esperas ningún cargo en tu tarjeta, apágala desde tu banca digital o app del banco y enciéndela de nuevo cuando la vuelvas a necesitar.