Carta a Theresa May, usted era la responsable de esa política antiterrorista

To Whom It (Theresa) May Concern:

Antes de nada, déjeme decirle algo muy poco popular: nunca he entendido por qué se suspenden las campañas electorales cuando se producen atentados. Si algo distingue estos ataques de cualquier otro acto criminal es, precisamente, su intencionalidad política. Los coches lanzados contra los peatones, o los que se cargan de explosivos para hacerlos estallar, comparten un objetivo: sembrar el terror en esa sociedad y en esos dirigentes que consideran enemigos. Por eso, anular los actos de la campaña de la que saldrá el próximo primer ministro, más que respeto por las víctimas me parece una cierta victoria de los terroristas.

Claro, que ¿quién necesita campaña cuando puede dar su propio mitin desde el 10 de Downing Street? No hay líder laborista capaz de competir hoy (veremos a partir del jueves) con semejante escenario. Lo sabía cuando se plantó ante la residencia oficial, frente a esa placa que informa al cartero de que allí vive The First Lord of the Treasury, y afirmó contundente: "Enough is enough".

Usted era la máxima responsable de esa política antiterrorista que ahora pone en la picota

Nada que ver con su mensaje tras el –mucho más sangriento– atentado de hace dos semanas en Mánchester. Entonces, apeló al espíritu de la ciudad y al de toda Gran Bretaña, un espíritu que años de conflictos y de terrorismo "no habían logrado romper".

Puede ser que de verdad se le agotase la paciencia. O puede que haya decidido pasar al ataque antes de que sus votantes se den cuenta de que, hasta que Cameron se fue silbando, usted era la máxima responsable de esa política antiterrorista que ahora pone en la picota. La que, como ministra de Interior, redujo en casi 20.000 el número de policías al tiempo que ganaba el premio de islamófoba del año 2015.

Todo esto suena a oído. Dos días antes de las elecciones francesas París vivió también un atentado islamista. Entonces, Marine LePen –otra Dama de Hierro– denunció que "no se hace todo lo posible para poner a nuestros compatriotas a resguardo" de un terrorismo al que "no debemos acostumbrarnos". Para evitarlo, propuso "un plan de ataque": restablecer el control de las fronteras y "poner fin al laxismo y a la ingenuidad". Trop c’est trop, enough is enough.

Ya sabe cómo acabó. Ganó Macron, alguien que sí cree que estas 'amenazas' serán "la cotidianeidad de los próximos años". Por cierto: en Francia no todas las fuerzas suspendieron su campaña. Claro que ninguno competía desde el Elíseo…

Yours truly,

Luís Pardo