Mientras me enfrento a mi anual Declaración de la Renta, y vuelvo a re-pagar como jubilado lo que ya pagué en su día como trabajador en activo, en la hucha de cerdito voy metiendo euros de vez en cuando para ahorrar la parte que me corresponde para pagar lo que nos va a costar a todos que siga gobernando Rajoy; ya sabemos la negociación con el PNV y aún está por ver cuánto pide el famoso disputado 176 canario. Es curioso que aún haya medios que titulen afirmando que "el Estado pagará…". El Estado no pagará nada. Lo pagaremos usted y yo y todos. Pero en fin, esto es lo que hay y parece inútil darle más vueltas.

Lo bueno es que la artillería de los aspirantes dispara -o no- con papeletas de incierto destino

La otra carrera, la que de verdad ocupa los titulares, aún siendo de menos importancia que los PGE, es la de los aspirantes del PSOE y los avales que presentan para poder serlo. Ya lo dijo no sé quién: los referéndum los carga el diablo y el bueno de Iñaki Gabilondo comentaba el otro día que esto de las primarias corría el peligro cierto de tener mucho de trampantojo. Y es verdad. Hay algo de aquella frase del cardenal Cisneros cuando algunos nobles le cuestionaban con qué poder decidía las cosas; Cisneros abrió el balcón del aposento en que se hallaba y les mostró un batallón de artillería formado en línea de combate, al tiempo que pronunciaba su histórica frase: "Estos son mis poderes". La respuesta era escasamente democrática pero desde luego resultó muy convincente.

Lo que ahora había que preguntarse, por el bien de España y por el futuro del PSOE, es qué avalan los avales. ¿Acaso esas demostraciones de fuerzas no son los batallones de Cisneros? Lo bueno es que la artillería de los aspirantes dispara -o no- con papeletas de incierto destino. Se pueden ganar en avales -de hecho ha pasado ya más de una vez- y perder las primarias y hasta se pueden ganar las primarias -de hecho ha pasado ya más de una vez- y resultar una triste victoria pírrica sin recorrido.

A mi me parece que tienen mucho de 'postureo'

No sé qué puede pasar en el PSOE, pero a estas alturas no parecen -pese al buenismo de sus discursos- tres candidatos de un mismo partido más que centenario sino tres enemigos, una gestora rara y un Iglesias dispuesto a todo. Y yo no entiendo ya nada. Porque todos echan pestes de Podemos pero a Sánchez se le caló el coche cuando confesó que fue un error no pactar con la coalición morada. El 'no es no' le persigue para bien y para mal, pero le persigue. Susana Díaz reina en su feudo y es la consentida del aparato pero ¿qué dirán los votantes? ¿No resulta muy 'local' con todos los respetos? Y queda Patxi López con sus doce mil humildes avales un poco en tierra de nadie y que, pese a todo, podría dar la sorpresa. ¿Qué avalan realmente los avales? Por usar dos términos de moda: a mí me parece que tienen mucho de 'postureo' pero luego llega la 'postverdad' de las primarias y, más tarde aun, quien sabe si la unidad o la ruptura. Todo dependerá de si tocan poder o no. El poder, ay, une mucho.