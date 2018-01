Un tornado causa importantes destrozos en Sanxenxo

Meteogalicia ha detectado un tornado en la localidad pontevedresa de Sanxenxo que ha dejado varios destrozos, los cuales ahora evalúa el Ayuntamiento.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio meteorológico que depende de la Consellería de Medio Ambiente, el tornado fue detectado por el radar, pero se desconoce la intensidad concreta, debido a que no hay una estación en el punto en el que se ha observado.

De hecho, los vientos que se registraron en el entorno de Sanxenxo, donde el tornado entró por la zona de Portonovo, fueron de 107 kilómetros por hora en Cabo Udra, 90 kilómetros por hora en Ons y 73 kilómetros por hora en A Lanzada.

Los "ecos" del tornado se desplazaron hacia el municipio pontevedrés de Cotobade, pero según las mismas fuentes a este punto ya no llegaron vientos en la forma de tornado, si bien se registraron fuertes granizadas.

Además, el temporal, que ha afectado con intensidad a la provincia de Pontevedra a primera hora de la jornada de este miércoles, ha obligado a suspender algunas líneas del transporte de ría entre Vigo y Cangas, como ocurrió con la Naviera Mar de Ons, aunque solo en el tramo entre las 8 y las 11 horas.

Según informa la Diputación de Pontevedra en su cuenta oficial de Twitter, se ha desalojado un centor infantil, afectando a más de 150 menores, después de la caída de de diversas partes del techo.

⚡️ #ÚltimaHora O desaloxo, que afecta a 150 nenas e nenos, débese á caída de partes do tellado no patio do centro.

Tamén habería vivendas afectadas.