PSOE, Podemos y Ciudadanos critican la gestión del Gobierno por la nevada en las carreteras

El PSOE ha acusado este domingo al Gobierno de "falta de previsión" y "mala gestión una vez más" al no haber habilitado un dispositivo adecuado ante las nevadas que han dejado atrapados a miles de conductores, y ha anunciado que pedirá explicaciones a los titulares de Fomento e Interior.

En un comunicado, el secretario de Transportes e Infraestructuras del PSOE, Pedro Casares, sostiene que "las nevadas de este fin de semana no han surgido de la nada, los servicios meteorológicos lo habían advertido a lo largo de toda la semana, pero volvemos a toparnos con la ineptitud y la irresponsabilidad del Ejecutivo".

Ha recordado que en enero del año pasado muchos conductores también quedaron atrapados por una nevada y "la única respuesta del Gobierno ante la situación fue decir que había sido inevitable", pero el PSOE opina que "aquella vez no lo fue y ahora tampoco".

Por eso los socialistas pedirán que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el Interior, Juan Ignacio Zoido, asuman la responsabilidad de su mala gestión, "aunque eso no exime al propio Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría de su responsabilidad ante este caos que se podía haber evitado".

Casares ha recordado también que en 2009 el PP pidió la dimisión de la ministra socialista de Fomento por la nevada que colapsó el aeropuerto de Barajas, pero "ahora veremos cómo mantiene en sus puestos a los titulares de Fomento e Interior después de lo ocurrido este fin de semana y en enero del año pasado".

En su opinión es "intolerable" el colapso de la AP-6, "con centenares de ciudadanos atrapados toda la noche en sus coches" en "una vía capital y con muchísimo tráfico todos los días del año y que además es de pago".

"Es escandalosa la falta de información, de efectivos, de medios y de previsión, ante un temporal en una carretera fundamental de nuestro país en medio, además, de la operación retorno de las vacaciones de Navidad".

Podemos y Ciudadanos piden comparecencias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que pedirá la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que explique el colapso en la AP-6 debido a la nieve, con miles de atrapados, y ha sostenido que "la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno".

En su cuenta de Twitter, Iglesias ha afirmado que "la falta de previsión es un clásico cada invierno. Muchos vivas al Rey y mucha bandera pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno". "Cumpliremos nuestro deber y pediremos la comparecencia del Ministro de Fomento para que explique lo sucedido en la AP-6", ha añadido.

Defender la patria no es dar vivas al Rey y envolverse en banderas, sino proteger y defender lo públicoEn otro mensaje felicita a las trabajadoras y trabajadores públicos, como militares, policías, guardias civiles, personal de tráfico y profesionales sanitarios, "que han vuelto a dar la cara". "Defender la patria no es dar vivas al Rey y envolverse en banderas, sino proteger y defender lo público", ha concluido.

Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados también pedirá la comparecencia de los ministros de Fomento y de Interior, Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido, para que den explicaciones por el "caos" en las carreteras a causa del temporal de nieve, en especial en la AP-6.



En un comunicado, el secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha asegurado que su grupo registrará mañana esta petición con el objetivo de que ambos responsables expliquen por qué no se cortaron los accesos a esta autopista de peaje.



Para Gutiérrez "no se entiende que no se cerraran los accesos a la autopista AP-6 si no se ponían los métodos necesarios para evitar el caos". Ciudadanos también preguntará si en algún momento estuvo en peligro la seguridad de los ciudadanos.



El Gobierno se defiende



El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que el Ejecutivo "está poniendo todos los esfuerzos" para resolver la situación que ha provocado el temporal de nieve en las carreteras y ha pedido prudencia a los conductores antes de salir.



Méndez de Vigo, que ha hecho estas declaraciones tras la clausura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, ha recalcado que "las cosas suceden cuando las condiciones son extremas y adversas".



"Estoy seguro que todo el mundo está colaborando para paliar la situación y que en aquellos lugares donde ha sido mas difícil, especialmente la pasada noche, la situación está volviendo a la normalidad", ha agregado.



Ha recomendado a las personas que vayan a utilizar el coche que pregunten cuáles son las condiciones meteorológicas y que sean "enormemente prudentes, ya que lo importante es llegar a casa en buenas condiciones".