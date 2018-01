Personas atrapadas denuncian el "desastre" en la AP-6: "Nevada enorme sin quitanieves"

Usuarios de la A6 que han pasado la noche del sábado al domingo en la carretera bloqueados por la nevada han denunciado el "desastre" que están viviendo. "Nevada enorme sin quitanieves = caos absoluto", ha indicado una usuaria gallega residente en Madrid bloqueada en el kilómetro 75 de la vía desde el sábado.

Por vía telefónica y a través de las redes sociales, muchos usuarios se han quejado de la situación que viven desde el sábado, cuando se registraron los primeros problemas en el vial.

Una usuaria de Twitter atascada en el kilómetro 72 de la autopista AP6 ha publicado dos fotografías en las que se ve un mismo espacio con una gran capa de nieve, una nocturna y otra posterior diurna, para ironizar sobre "lo mucho que se ha hecho en 10 horas".

No sabes cuánta gente se metió este sábado en la AP6 con la gasolina para llegar a Madrid, no para pasar la noche. Que viajó con niños y sin agua ni comidaOtro usuario ha considerado "indignante" la situación: "Previsión 0 para la nevada, con mayores, bebés, gente sin gasolina y sin comida. Horas atrapados. Pagar peaje para eso? Me parece una injusticia plena y una situación denigrante".



"No sabes cuánta gente se metió ayer (este sábado) en la AP6 con la gasolina para llegar a Madrid, no para pasar la noche. Que viajó con niños y sin agua ni comida", ha lamentado otro viajero.



Un ciudadano ha relatado que unos amigos salieron de Palencia por la tarde y aún están parados, "sin comida ni información de ningún tipo. Y con un bebé de meses!".



Doscientos cincuenta efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen trabajando para liberar a los ocupantes de los vehículos que permanecen atrapados en la AP-6, que se encuentra cortada al tráfico de forma intermitente desde la tarde del sábado.



Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la situación es "muy complicada" en esta provincia, no solo en la AP-6, también en la red secundaria, y va a continuar al menos hasta pasadas las 6 de la tarde del domingo.



Los personas de los vehículos rescatados entre los kilómetros 42 y 110 de la AP-6 se han trasladado a Madrid y al municipio segoviano de San Rafael, donde el Ayuntamiento ha habilitado las instalaciones de la Policía Local para recibir a las familias que llevaban hasta diez horas inmovilizadas en esta autovía de peaje.

Una noche en el bar



Las familias atrapadas por la nevada en la AP6 esperan salir a lo largo del día del área de servicio de la localidad segoviana de Villacastín, donde unas 150 personas han tenido que pasar la noche en un bar, asistidos por los trabajadores del recinto.



Así lo ha manifestado Mercedes Álvarez, que se dirigía en la tarde del sábado a Madrid con su familia cuando fue sorprendida por la nevada, que le obligó a detener el vehículo y cobijarse en la citada área de servicio.



Ha destacado la atención de los trabajadores del bar Las Chimeneas, que "fuera de su horario se han volcado" en atender a los afectados durante toda la madrugada, a pesar de que el establecimiento tuvo problemas de electricidad, que lograron ser subsanados a las 03.00 horas, cuando se restableció la calefacción.



Álvarez ha detallado que sobre las 02.00 horas la Guardia civil les informó de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba sacando "uno a uno los coches que estaban atrapados" y les advirtió de que tendrían que esperar porque la operación se estaba desarrollando "desde los extremos".



Las familias atrapadas en este punto de Segovia, muchas de ellas con niños pequeños, esperan poder continuar el viaje a sus hogares a lo largo del día.

Más testimonios

El ciudadano gallego José Rúas, uno de los afectados, ha relatado que ha tenido que pasar la noche en su vehículo en El Espinar junto a su mujer y sus dos hijos, a las altura del kilómetro 62 de la AP6, en sentido Galicia. Lo mismo le ha sucedido a muchos otros viajeros que están ocupando los tres carriles de la derecha de la vía. El cuarto, relata, está lleno de nieve.

Rúas se encontró con problemas de circulación en la tarde del sábado, a las ocho, cuando salió del túnel de Guadarrama. "Hasta el túnel la circulación era lenta, en tercera, cuarta marcha", cuenta. Pero a la salida del túnel, cada hora lograron circular 500 metros. A las 8 de la tarde nos movimos un kilómetro, y desde la diez no nos hemos movido". Para pasar la noche se han arreglado "más o menos", echando mano de ropa del maletero.

Desde su vehículo, Rúas ha visto a efectivos de la UME y de la Guardia Civil examinando la zona, pero por ahora no han logrado arreglar la situación las máquinas quitanieves. "Han intentado pasar varias quitanieves, pero no tenían hueco y han quedado atrapadas", agrega. En sentido a Madrid, apunta, sí hay circulación a pesar de la nevada copiosa. "Pasan despacito", indica.

Rúas ha exlicado que varios conductores se han quejado de que pidieron que se abrieran las medianeras para emprender el regreso a Madrid y no se les autorizó.

#AP6 Seguimos atrapados y sin información. Donde están las quitanieves? La @DGTes a q espera para sacarnos de aquí? pic.twitter.com/UD2Da5j7UV — REYES MAROTO (@MMAROTOVA) 6 de enero de 2018

Ya he llegado a casa después de nueve horas atrapada en la #AP6, pero sigo con preocupación la situación de las miles de familias q aun siguen allí y necesitan ayuda pq aquello es un horror y no hay medios suficientes. La coordinación entre administraciones es urgente pic.twitter.com/PrcxpHVU38 — REYES MAROTO (@MMAROTOVA) 7 de enero de 2018

También en Alsasua

Cerca de 1.400 personas han pasado la noche en el polideportivo, el albergue y el frontón de Alsasua debido al corte de la A-1 en Gipuzkoa, ha informado la Guardia Civil.



Hacia la 1:35 horas, han sido evacuadas más de 1.100 personas de vehículos detenidos en la A-1 y han sido alojadas en el polideportivo y albergue de Alsasua.



Entre las 1:45 y las 3:15 horas se han realizado trabajos de limpieza de la vía y desalojo de los vehículos atrapados, aumentando el número de personas evacuadas hasta las 1.400.



Al verse superado el límite de capacidad del albergue y el polideportivo, el alcalde de Alsasua ha habilitado el frontón de la localidad para albergar a más personas, que han sido atendidas por voluntarios y personal de la DYA. A las 4:15 horas se ha restablecido la circulación en la parte navarra de esta vía.

Posteriormente, patrullas de la Guardia Civil de la unidad de seguridad ciudadana y del subsector Tráfico de Navarra han gestionado en Alsasua la salida de 18 autobuses y varios turismos, con más de mil personas en total, que han continuado viaje hacia sus destinos tras pasar la noche en esta localidad.