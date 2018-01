Temporal de nieve | Directo: La DGT vuelve cortar la AP-6, AP-61 y AP-51 por la nevada

Se corta la AP-6 por la fijación de la nube en un tramo de la autopista, según nos ha advertido AEMET, y por petición de la concesionaria. Prudencia y atender las indicaciones de la @guardiacivil. Dos unidades de la @UMEgob permanecen en alerta en la AP-6 por si se necesitara. pic.twitter.com/LdZTql8jiy — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Vuelven los cortes a la AP-6:

Se va a cortar de manera inmediata la AP-6, AP-61 y AP-51 por el incremento de la intensidad de la nevada. Respetar los avisos y las indicaciones de la @guardiacivil — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Se vuelve a restringir la circulación de camiones en la AP-6:

Nieva de manera moderada entre los kms 50 y 60 de la AP-6. Se vuelve a restringir la circulación de camiones por esa vía para evitar problemas. Mucha Precaución. pic.twitter.com/vKAOKR4y9w — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

La nieve da un respiro a Castilla y León después de que cerca de 3.000 personas se vieran atrapadas a lo largo de la madrugada de este domingo en la AP-6. A estas horas, a pesar de que la circulación sigue siendo complicada, no hay ninguna carretera de la red principal cortada y las principales vías que han estado bloqueadas en las últimas horas, sobre todo en Segovia y Ávila, se encuentran abiertas.

En estos momentos no hay retenciones en los accesos a Madrid y solo alguna retención con tráfico lento entre Bejar y Salamanca, y Salamanca y Ávila. Previsiones de nevadas débiles en A-66, AP-51,AP-61 y A-1. El resto de España sin novedad reseñable. pic.twitter.com/FLzIf0J0XZ — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

El ayuntamiento de Ávila mantiene el nivel 2 del Plan de Emergencias, después de más de cuarenta y cuatro horas ininterrumpidas de nevada, pues durante toda la tarde no ha dejado de caer nieve aún en la capital abulense.

En #Segovia, la delegación territorial de @jcyl aconseja no trasladar mañana lunes 8 a los niños a los centros escolares. No obstante, se procurará mantener abiertos los colegios de la provincia en el horario habitual. https://t.co/DLFBNSloB1 #Nevadas — 112 Castilla y León (@emecyl112) 7 de enero de 2018

A las 19.10 h. no hay novedades en la AP-6 y se va a levantar la restricción a los camiones. Tráfico lento en la A-1 sentido Madrid desde el km 50 al 36. Algunos problemas en la A-66 entre Guijuelo y Salamanca. Mucha Prudencia con la noche encima. pic.twitter.com/VN2RCY1TuV — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Retenciones en la A-1. La carretera A-1 sentido Madrid registra retenciones entre los kilómetros 51 a 43 tras el regreso de la nieve, informa la Dirección General de Tráfico.

Los cinco puertos de la red secundaria de carreteras en La Rioja, el acceso a la estación de esquí de Valdezcaray y el tramo de la LR-340, desde Santa Coloma a Castroviejo, están cerrados al tráfico por la nieve, según datos facilitados a Efe por la Guardia Civil de Tráfico a las 18.30 h. En la LR-111, desde el kilómetro 6 al 11 (desde Valgañón hasta Ezcaray), se debe circular con cadenas. Los tramos de las carreteras autonómicas que están cerrados comprenden desde el kilómetro 0 al 16, de acceso a Valdezcaray; y del 7 al 11, en la LR-340, a unos veinte kilómetros de Logroño.

Ejemplar trabajo de toda la Agrupación, en especial el Sector de Castilla y León. Mandos y guardias civiles siguen trabajando después de una dura noche de servicio. Gracias a todos. https://t.co/7OdDSspKv2 — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

PSOE, Podemos y Ciudadanos han criticado este domingo la gestión del Gobierno por la nevada en las carreteras. El PSOE tilda al Ejecutivo de "inepto" e "irresponsable" al haber pecado de falta de previsión, mientras que Podemos y Cs han exigido la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

País Vasco. Los puertos vascos de Aritxulegi, Arrate, Mandubia, Urraki y Urto continúan completamente cerrados al tráfico como consecuencia de la nieve caída en las últimas horas, mientras que en el caso de los alto de Bidania y Artikutza solo se permite el paso de turismos con cadenas. Por otro lado, según informa la Ertzaintza, en una veintena de altos se solicita precaución por la presencia de hielo y nieve.

También se encuentran cortadas la NA-138 (Pamplona-Francia por Alduides) desde el kilómetro 21 (puerto de Urkiaga) por ventisqueros; NA-4400 (Etxalar-Francia) desde el kilómetro 4 por caída de árboles; NA-4000 (Lesaka-Oiartzun) del kilómetro 7 al límite con Gipuzkoa, también por caída de árboles, y NA-7510 (acceso a San Miguel de Aralar), que está cerrada desde el kilómetro 4 a causa de la nieve acumulada en la calzada.

Entre las carreteras afectadas por el temporal en Navarra, la NA-135 (Pamplona a Francia por Valcarlos) se encuentra cortada en el kilómetro 62,5 a causa de un desprendimiento, y entre los kilómetros 60 y 66 se da paso alternativo porque están siendo retirados los árboles que habían caído sobre la calzada.

Navarra. Todas las vías de la red principal de carreteras de Navarra se encuentran ya abiertas al tráfico, mientras siguen cerrados cinco tramos en la red secundaria, en la que también es necesario el uso de cadenas en una carretera, ha informado el Gobierno Foral.

A las 18 h. no se registran incidencias ni en la AP-6 en ambos sentidos ni en otras vías de alta capacidad, salvo la A-1 donde hay retenciones desde el km 51 al 43 sentido Madrid y del 41 al 45 sentido Burgos. pic.twitter.com/Hyl8usHEcQ — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

#FMA [Urgente]: Obligatorio cadenas en autovia A-1 en ambos sentidos entre el km 40 y 60. Prohibido camiones, articulados y autobuses. Retenciones en el tramo. pic.twitter.com/7hoQUk36Jr — VOST Madrid (@VOSTmadrid) 7 de enero de 2018

La alerta por frío y nieve así como la formación de placas de hielo en la mitad norte de la Península y en los accesos a Madrid se mantienen, por ello la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda evitar los desplazamientos por carretera y en caso de realizarlos, extremar las precauciones.

Varias personas que este domingo han hecho cola en la estación de ferrocarril de Ávila para comprar un billete de tren a Madrid debido a la difícil situación de las carreteras por la gran nevada, han reclamado más información a los usuarios por parte de Renfe, informa la agencia EFE. En esta queja han coincidido Roberto y Juanma, que tras más de una hora de espera, han sabido que los billetes con dirección a la capital de España se habían agotado para el domingo y quedaban pocos para este lunes. "Al ciudadano no se le informa. Las autoridades están desaparecidas", se ha quejado a los periodistas Juanma, que hacía turismo en Ávila cuando se vio atrapado por la nevada y tuvo que dejar el coche en el casco histórico. Desde su punto de vista, "la falta de información es el problema", ya que después de casi dos horas de espera, hoy no ha podido adquirir el billete necesario para trasladarse a Madrid. En el mismo sentido se ha expresado Roberto Martín, un abulense que por motivos laborales tenía que viajar a Madrid para después trasladarse a Málaga. "Ya tengo la foto con nieve hasta las rodillas" y con ello "está justificada" su ausencia mañana en el trabajo, ha comentado de forma irónica, después de lamentar que los responsables de Renfe "no hayan dicho, por lo menos, que no hay billetes para hoy".

Máxima precaución en la A-1. Retenciones en el km 45 en dirección Madrid. Sigue nevando en ese punto y las Quitanieves están limpiando pero se va a exigir cadenas en el km 45 sentido Burgos. pic.twitter.com/WAeNFr5Ag5 — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Incidencias en Ávila. El hundimiento de los techos de una nave industrial y del techo de uno de los aparcamientos del centro comercial ha hecho que el Ayuntamiento de Ávila haya decidido cerrar las instalaciones deportivas de la capital abulense. Según ha informado en nota de prensa el Consistorio de la capital, la decisión del cierre se adopta como consecuencia de la gran cantidad de nieve acumulada en la ciudad, donde no ha parado de nevar desde hace dos días.

El acceso a Navacerrada ha quedado cortado tras comenzar a nevar de nuevo, ha informado Delegación de Gobierno a través de las redes sociales.

Cortado el acceso a #Navacerrada porque comienza a nevar nuevamente. — Delegación G.Madrid (@DGobiernoMadrid) 7 de enero de 2018

Las autopistas AP-51 y AP-61 han sido abiertas al tráfico en dirección AP-6, aunque no para camiones, y con peaje abierto y gratuito.

Se procede a la apertura de la AP-51 y AP-61 en dirección a AP-6. Restringido el paso a camiones en estas vías hasta las 18 h. que se volverá a valorar. Peaje abierto y gratuito. Nieva con moderación pic.twitter.com/tyIp7qNoxk — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

En estos momentos continúa sin incidentes los accesos a Madrid por todas las autovías. Nieva en la A-1 y comienzan las retenciones en esta vía. Extremar la precaución y prestar atención a las informaciones y avisos. El resto de vías de alta capacidad sin problemas reseñables. pic.twitter.com/KzH4RrTx41 — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Se mantiene abierta la AP-6 en ambos sentidos, informa el director de la DGT en Twitter:

Continúa la apertura de la AP-6 en ambos sentidos hasta las 18 h. que se volverá a valorar e informar. pic.twitter.com/bLxC7pqAfR — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

El director de la DGT, Gregorio Serrano, ha asegurado que todos los paneles de información en carreteras avisaban desde el viernes del temporal, por lo que "se conocía con antelación y perfectamente la nevada que iba a caer", y ha resaltado que los conductores que quedaron atrapados en la AP-6 no se enteraron de estos avisos o no tomaron las precauciones necesarias.

Continúa abierta la AP-6 en ambos sentidos y se circula también con normalidad en las demás autovias. Extremar la precaución e informarse antes de viajar es en lo que insistimos antes de circular durante el día de hoy. Continua cerrada la AP-61 y AP-51 en los accesos a la AP-6. — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Nevada abundante en la A-1 a partir del km 45 de entrada a Madrid. Extremar la precaución y moderar velocidad. pic.twitter.com/JDhYOMzfNh — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

La @UMEgob ha completado el rescate de los últimos vehículos que quedaban atrapados en la #AP6 aunque mantendrá elementos de intervención en Villacastín y en San Rafael pic.twitter.com/5jwxLBaB7e — Ministerio Defensa (@Defensagob) 7 de enero de 2018

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que el Ejecutivo "está poniendo todos los esfuerzos" para resolver la situación que ha provocado el temporal de nieve en las carreteras y ha pedido prudencia a los conductores antes de salir. "Estoy seguro que todo el mundo está colaborando para paliar la situación y que en aquellos lugares donde ha sido mas difícil, especialmente la pasada noche, la situación está volviendo a la normalidad", ha agregado. Ha recomendado a las personas que vayan a utilizar el coche que pregunten cuáles son las condiciones meteorológicas y que sean "enormemente prudentes, ya que lo importante es llegar a casa en buenas condiciones".

Apertura provisional de la AP-6 en ambos sentidos con circulación controlada por la @guardiacivil. A las 16 h. se volverá a evaluar e informar. pic.twitter.com/0O88X8HBtu — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Protección Civil de Castilla y León ha advertido de copiosas nevadas y temperaturas mínimas de hasta -8ºC hasta el mediodía del lunes.

Nueve horas sin luz en Segovia. El municipio de Ayllón, situado en el noreste de Segovia, lleva nueve horas sin electricidad a causa del temporal y de las nieves que llevan cayendo sin tregua desde la tarde del sábado, ha indicado a Efe el teniente de alcalde, Alberto Navas. Aunque desconoce las causas técnicas del corte del suministro, ha lamentado la situación "catastrófica" que está generando un temporal que ha dejado 40 centímetros de nieve en el municipio. Navas ha criticado la inacción por parte de la Subdelegación del Gobierno que, a su juicio, permite que los vecinos del municipio estén sin electricidad un día en el que las temperaturas mínimas rondan los cinco grados bajo cero, y eso a pesar de haber ofrecido todos los medios municipales disponibles para llegar hasta la avería, ha subrayado.

Más de un centenar de personas refugiadas esta noche en el colegio de San Rafael en El Espinar (Segovia) tras quedar atrapadas en la AP-6 han comenzado a primera hora de la tarde a salir para recuperar sus vehículos, ha explicado la alcaldesa del municipio, Alicia Palomo.

La Comunidad de Madrid no prevé una situación de riesgo en la región en las próximas horas por la nieve, ha informado este domingo el director de la Agencia de Seguridad de Emergencias, Carlos Novillo, en rueda de prensa. En este momento todas las carreteras de titulatidad autonómicas están abiertas, igual que los puertos de montaña. Prima la "absoluta tranquilidad" en el servicio de emergencias 112, donde "no se han registrado incidentes de importancia durante toda la noche y la mañana".

ℹ El Plan de Inclemencias Invernales mantiene trabajando durante las últimas horas a 36 máquinas quitanieves y 194 efectivos, se han esparcido 769 toneladas de sal y más de 73.650 litros de salmuera. A mediodía de hoy se podía acceder a todas las localidades de la región. ❄ — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 7 de enero de 2018

La AP-6 ha sido despejada y ya no queda queda ningún vehículo atrapado, aunque por ahora la circulación permanecerá cerrada, según ha informado el director de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano.

En estos momentos la AP-6 está limpia de vehículos y no queda ningún vehículo atrapado. Permanece cerrada hasta comprobar la evolución del temporal. A las 15 h. se informará de la situación. pic.twitter.com/XMxdvDnNdW — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

ℹ️ En estos momentos no es necesario el uso de cadenas en ninguna carretera de la Comunidad de Madrid. #Madrid112 ha gestionado un total de 114 incidencias relacionadas con la #nevada entre las 18h de ayer y las 11 de hoy domingo — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 7 de enero de 2018

Los vehículos atrapados en la autopista de peaje AP-6 desde última hora de la tarde de este sábado, algo más de medio millar en la provincia de Segovia, han comenzado a circular desde las 12.18 horas, lentamente y con dificultades, bajo la coordinación de agentes de la Guardia Civil de Tráfico. No obstante, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha recomendado que se evite en la medida de lo posible el uso de vehículos hasta que mejoren las condiciones, que ha afectado de forma considerable a las provincias de Segovia y de Ávila. La previsión meteorológica, según las mismas fuentes, apuntan a la persistencia del temporal en forma de nieve y de lluvia.

INFO Queda suspendido el servicio entre Cercedilla y Segovia, tanto en tren como en autobús debido a las condiciones climatológicas adversas. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) 7 de enero de 2018

La DGT ha aconsejado a los conductores que no circulen por las carreteras afectadas por el temporal hasta que no se constate cómo evoluciona el riesgo de nevadas y ha anunciado que se ha habilitado un carril adicional de acceso a Madrid por la autopista del Noroeste o AP-6. En un comunicado, el director General de la DGT, Gregorio Serrano, ha recordado que todos los efectivos disponibles de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio de Fomento y Protección civil siguen trabajando en la AP-6 para liberar a los vehículos atrapados. Tras reiterar que "cuanto menos se circule, mucho mejor" y que "mucho mejor cuanto más se aguante para coger el vehículo", Serrano ha anunciado que se están preparando alternativas, ya que sigue habiendo riesgo de nevadas en distintas autovías durante toda la jornada.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salqueiro, ha pedido este domingo a mediodía que no se viaje por las carreteras afectadas por la nieve en la comunidad, especialmente en las provincias de Ávila y Segovia, y ha advertido de que las previsiones son que va a nevar más.

Los dos batallones de la #UME han conseguido enlazar el norte con el sur en la #AP6 y acceder a todos los vehículos para su posterior rescate pic.twitter.com/jDjOAouGMj — UME (@UMEgob) 7 de enero de 2018

Recomendamos no circular por las vías afectadas por el temporal hasta que se confirme cómo va a evolucionar y afectará a las carreteras. A las 15 h. volveremos a informar. En caso de mejora de la situación están preparados los itinerarios alternativos. pic.twitter.com/9Lev7GoPLW — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

#Nevadas Tras horas atrapados, la comprensión y amabilidad de los españoles son un ejemplo. Muchas gracias a todos por mostrarnos vuestro aprecio. Sois nuestra razón de ser 🤝 pic.twitter.com/SYqJDGmRsE — UME (@UMEgob) 7 de enero de 2018

#Nevadas RT @jcyl: Continúa activado en Segovia el nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil (PLANCAL). Desde la Junta se insiste en la recomendación de no desplazarse por carretera en las próximas horas.https://t.co/Eukd3o0Ohe… — 112 Castilla y León (@emecyl112) 7 de enero de 2018

Un posible tornado ha causado este domingo varios desperfectos materiales en las poblaciones de Cistella y Terrades (Girona), han informado los Bombers de la Generalitat en Twitter. Todos los daños que se han registrado son materiales y no hay heridos, y ha dejado sin suministro eléctrico a 209 abonados en Terrades y a 23 en Cistella, según Protección Civil de la Generalitat. Los Bombers de la Generalitat están trabajando con tres dotaciones en Cistella para reparar los daños y también han realizado 50 servicios en todo el territorio de Catalunya por el episodio de viento y lluvia de este fin de semana, en los que no se ha registrado ningún incidente grave.

#bomberscat treballant ara amb 3 dotacions a Cistella (Alt Empordà), on sembla ser que ha hagut un esclafit que ha fet diversos danys materials. No consten ferits.

Segons #ProteccioCivil hi ha manca de subministrament elèctric a Terrades i a Cistella pic.twitter.com/aN0I6zoszX — Bombers (@bomberscat) 7 de enero de 2018

"Impotencia" y "malestar", es el sentir de los conductores que han estado atrapados en la AP-6 entre Villacastín y El Espinar en Segovia por la "falta de información" y de "previsión" de medios ante una nevada "anunciada hace una semana", informa Europa Press. La berciana Miriam Ovalle lleva desde las 20.00 horas del sábado en un "punto indeterminado" entre estas dos localidades segovianas. "Salí con tiempo desde Ponferrada porque hoy, a las 11.00 horas cogía el vuelo a Illinois, que es donde trabajo, y aquí sigo esperando, sin poder avanzar y, evidentemente, con el avión perdido", relata esta natural de la localidad de Magaz de Abajo en León.

Está noche ha sido complicada por las intensas nevadas. Los equipos de Cruz Roja han estado trabajando intensamente en Arévalo y El Espinar. Gracias a @emergenciasCREM por su apoyo. #CastillaYLeon pic.twitter.com/e2Xx6THPsK — Cruz Roja en CyL (@crecyl) 7 de enero de 2018

Este #finde concluye la #OperaciónDGT #NavidadDGT2017 con climatología adversa. Infórmate antes de salir y si es necesario pospón tu viaje. No obstante, llueva o nieve seguimos alerta y trabajando para facilitarte el regreso. Conduce con PRUDENCIA. pic.twitter.com/Wviu70cY4c — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 7 de enero de 2018

La @UMEgob ya ha llegado al pk 74 de la AP-6 y están a punto de liberar a todos los vehículos atrapados. Se ha habilitado un carril adicional en sentido Madrid para acelerar la evacuación. — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Soria. La nieve acumulada entre todo el día y la noche en la ciudad de Soria ha obligado a suspender el servicio de autobús urbano, mientras el Plan de Nieve del Ayuntamiento de Soria trabaja para que la normalidad se restablezca lo antes posible. Tampoco han podido salir de la estación interurbana de la ciudad los autobuses con destino a Madrid y Logroño (3.30), Pamplona (4.00) y nuevamente Madrid (8.15). La Policía Local solicita que no se realice ningún desplazamiento en vehículo. En caso de urgencia, para acudir al Hospital o a los centros de salud, la Policía ha pedido que previamente la persona necesitada se ponga en contacto con ellos.

La periodista Eugenia Marcos ha colgado un vídeo en Twitter en el que muestra la llegada de las quitanieves a la AP-6, donde permanecía atrapada en el coche:

Es muy importante no circular por las carreteras, autovias y autopistas sin estar informado de la situación de las mismas y la previsión meteorológica y sólo hacerlo si es estrictamente necesario. Mucha Prudencia. pic.twitter.com/C6MSucRC3a — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Las familias atrapadas por la nevada en la AP-6 esperan salir a lo largo del día del área de servicio de la localidad segoviana de Villacastín, donde unas 150 personas han tenido que pasar la noche en un bar, asistidos por los trabajadores del recinto.

Continúan conrtadas tres carreteras cortadas por nieve. En #Cádiz, no se puede transitar por la CA-9104 en #Grazalema. En #Granada, la DGT mantiene el nivel negro en la A-395, carretera de acceso a #SierraNevada , desde el kilómetro 32. — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 7 de enero de 2018

La DGT ha pedido que se consulte el estado del tiempo y del tráfico antes de emprender hoy viaje, ya que se prevé que continúe la nevada que mantiene cerradas carreteras de Ávila, Madrid, Segovia, Soria, Salamanca, León, La Rioja y Extremadura con miles de conductores atrapados en sus coches.

La Autopista de Navarra (AP-15) se encuentra cortada en el kilómetro 75, sentido Zaragoza, y en el kilómetro 56, dirección Pamplona, puntos en los que han cedido dos torres de alta tensión, lo que ha hecho que los cables se encuentren a baja altura con el riesgo que ello supone. El tráfico se desvía en el peaje de Tiebas y en el enlace de Tafalla por la carretera N-121, ha informado el Gobierno de Navarra. Personal de la concesionaria (Audenasa) y técnicos de la empresa de la red de transporte eléctrico trabajan para solucionar el problema.

A estas horas, el temporal de nieve sigue causando numerosos problemas en Navarra, donde permanecen cerradas la NA-718 (Estella-Olazagutia) del kilómetro 18 al 38 (Puerto de Urbasa); la NA-120 (Estella-Beasain), del kilómetro 15 al 32 (Puerto de Lizarraga) por aludes; NA-7510 (San miguel de Aralar), desde el kilómetro 4; NA-1740 (Irurita-Eugi), desde el kilómetro 7 (Puerto de Artesiaga); y NA-138 (Pamplona-Francia por Alduides), desde el kilómetro 5 (Puerto de Urkiaga). Es necesario el uso de cadenas en la NA-2000 (Isaba-Zuriza) desde el kilómetro 0 y en la NA-176 (Garde-Ansó), desde el kilómetro 8 (Puerto de Matamachos).

Cerca de 1.400 personas han pasado la noche en el polideportivo, el albergue y el frontón de Alsasua debido al corte de la A-1 en Gipuzkoa, ha informado la Guardia Civil. Hacia la 1.35 horas, han sido evacuadas más de 1.100 personas de vehículos detenidos en la A-1 y han sido alojadas en el polideportivo y albergue de Alsasua. Entre las 1.45 y las 3.15 horas se han realizado trabajos de limpieza de la vía y desalojo de los vehículos atrapados, aumentando el número de personas evacuadas hasta las 1.400. Al verse superado el límite de capacidad del albergue y el polideportivo, el alcalde de Alsasua ha habilitado el frontón de la localidad para albergar a más personas, que han sido atendidas por voluntarios y personal de la DYA. A las 4:15 horas se ha restablecido la circulación en la parte navarra de esta vía.

Usuarios de la A-6 que han pasado la noche en la carretera bloqueados por la nevada han denunciado el "desastre" que están viviendo. "Nevada enorme sin quitanieves = caos absoluto", ha indicado a Efe una usuaria gallega residente en Madrid bloqueada en el kilómetro 75 de la vía desde la jornada de este sábado.

📣 Tenemos aviso actualizado de @AEMET_Madrid Se mantiene todo igual: aviso NARANJA en la sierra hasta las 18h y AMARILLO en el resto de la región hasta las 15h pic.twitter.com/27UwbRfCBQ — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 7 de enero de 2018

250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen trabajando para liberar a los ocupantes de los vehículos que permanecen atrapados en la AP-6, que se encuentra cortada al tráfico de forma intermitente desde la tarde del sábado. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la situación es "muy complicada" en esta provincia, no solo en la AP-6, también en la red secundaria, y va a continuar al menos hasta pasadas las 6 de la tarde de este domingo. (Foto: EFE)



Desde el Consistorio se recomienda no utilizar el transporte privado y, de hacerlo, hacer uso de las cadenas o los neumáticos de invierno, ya que el tránsito resulta muy complicado en la capital, donde a última hora del sábado permanecían cortadas tres calles al tráfico. El Plan de Nevadas ha permanecido activado toda la noche, ya que no ha parado de caer nieve hasta alcanzar un espesor de entre 30 y 40 centímetros en la capital.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ávila, aunque inicialmente se había habilitado para este fin el Polideportivo Municipal de San Antonio, finalmente se ha considerado que el Cuartel de la Policía Municipal cuenta con "mejores condiciones" para esta atención. No obstante, desde el Consistorio de la capital se apunta que si se "desbordaran" las dependencias de la Policía local, se optaría por las instalaciones deportivas. Las 16 personas en tránsito que han sido atendidas por los responsables de Protección Civil proceden de Salamanca, Talavera de la Reina (Toledo) y Madrid.

Ávila. La nevada caída durante las últimas 24 horas ha causado numerosos problemas en la capital abulense, que ha amanecido con una capa de nieve de entre 30 y 40 centímetros, por lo que dieciséis personas en tránsito han tenido que ser refugiadas en las dependencias de la Policía Local.

Un total de 37 provincias se encuentran este domingo en alerta naranja o amarilla por riesgo de nevadas, aludes, fenómenos costeros, tormentas, lluvia y viento, informa la Agencia Estatal de Meteorología, para un domingo en el que destaca el aviso por nevadas en todas las provincias de Castilla y León.

Sigue vigente la alerta por nevadas declarada el viernes para toda la Comunidad. Si no es absolutamente imprescindible, no viajes por carretera hoy. Y si lo haces, comprueba el estado de las carreteras y no te olvides de las cadenas. https://t.co/2zLNQvHbDl #Nevadas — 112 Castilla y León (@emecyl112) 7 de enero de 2018

La A-1, a la altura de la Comunidad de Madrid, ya se encuentra despejada de nieve mientras que en la AP-6, en la provincia de Segovia, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen rescatando a los conductores que se han quedado atrapados esta noche a causa del temporal, muchos de ellos madrileños. No obstante, según el último informe actualizado de carreteras de la DGT de las 8.00 horas, en la A-1, entre los kilómetros 88 y 101, hay nivel rojo por las nevadas y está prohibido la circulación de camiones y articulados además de autobuses. También es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Avisos nivel naranja por riesgo importante de nevadas para el día de hoy. Al igual que se recomendó durante todo el día de ayer, hay que informarse antes de viajar, observar los avisos en los informativos y Paneles de Mensajes y hacerlo, si es estrictamente necesario, con cadenas pic.twitter.com/RVhU3eqTm7 — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

La @UMEgob se encuentra trabajando en estos momentos entre los kms 66 a 70 de la AP-6. La @guardiacivil de Tráfico también está sacando vehículos en esa zona. pic.twitter.com/dc6INNKK3k — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Continúan los cierres de carreteras en las provincias de Ávila, Soria, Segovia, Salamanca, Cantabria, Granada y Navarra, mientras que hay restricciones de circulación en decenas de puntos de la red vial española, según los últimos datos facilitados por la DGT.

📣 Estamos a la espera de una actualización de los avisos de @AEMET_Madrid. Hasta entoces esta es la info que tenemos y, en consecuencia, pedimos a los madrileños que no utilicen el vehículo privado a menos que sea indispensable. Si cambia la previsión os informaremos#nevada pic.twitter.com/L1dwdFHneL — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 7 de enero de 2018

Situación de las principales vías en cuanto a nevadas en estos momentos y recomendación de circulación. pic.twitter.com/pWbDjdKj4P — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Precipitación en forma de #nieve (estimada) a lo largo de la jornada del 6 de enero en la península ❄️❄️ pic.twitter.com/MrU0mW0O1S — AEMET (@AEMET_Esp) 7 de enero de 2018

Seguimos con una mañana complicada después de una noche muy difícil en muchas carreteras. Es importante hacer caso a los avisos y circular con información y si es estrictamente necesario. La nevada va a continuar. pic.twitter.com/NTYhJalvmH — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Abiertas autovía Leizarán A15 y N121A (Pamplona-Behovia) en provincia Guipúzcoa. En cualquier caso, circulación con precaución.

En la parte negativa, la autopista AP6, continúa bloqueada entre los kilómetros 71 y 79; la UME prestando apoyo sin descanso. Se prevé siga nevando. — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

El área de trabajo en la que se solicita la asistencia de la UME se sitúa entre los kilómetros 42 y 100 de la A-6, en donde una gran cantidad de automovilistas permanecen atrapados en sus vehículos y bloqueados para circular. Esta carretera de la red principal es la que está sufriendo los mayores inconvenientes ante las inclemencias meteorológicas y a lo largo de esta noche ha sufrido aperturas y cortes de circulación por tramos constantemente, siendo el señalado el más afectado a esta hora de la madrugada del domingo.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León solicitó el sábado la participación de la UME para afrontar los efectos del temporal de nieve en la provincia de Segovia, y en concreto en la autopista A-6. En concreto, pidió su participación para "el auxilio a personas en vehículos parados e inmovilizados", así como "en apoyo a la concesionaria Iberpistas en las labores de despejado de la vía".

Buenos días. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias continúan trabajando en Castilla y León y en Madrid para liberar a los vehículos atrapados desde la tarde de este sábado en varios tramos de la AP-6 por la nevada.