Fomento reconoce que en ciertas comunidades hay más licencias de VTC de las permitidas

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha reconocido este miércoles que en algunas comunidades autónomas se ha rebasado el número permitido de licencias de Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC).



Gómez-Pomar ha precisado que "efectivamente y en determinadas" comunidades autónomas la relación de 1 VTC por cada 30 taxis "se ha superado". De hecho, ha cifrado el número de licencias de taxi actuales en 65.000, mientras que las de VTC rozan las 6.000, lo que arroja un ratio aproximado de 1 VTC por cada 15 autorizaciones de taxi.



El secretario de Estado lo ha justificado por el vacío legal que sobre la materia de las VTC se produjo entre 2009 y 2012, cuando hubo una liberalización del sector que dio paso a cientos de peticiones de licencias y recursos judiciales. No obstante, ha recalcado que la norma vigente desde 2015 y el nuevo real decreto en marcha "hará imposible que se conceda ninguna licencia VTC adicional".



Con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a conceder 80 autorizaciones de VTC, que son los que intermedian Uber o Cabify, y que según los taxistas abriría el grifo de hasta 10.000 VTC más, Gómez-Pomar ha indicado que el Gobierno "no puede legislar contra las sentencias judiciales".



Sobre el citado nuevo real decreto, que derogará el anterior de 2015 -recurrido ante lo contencioso por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, el secretario de Estado ha apuntado que quizá pueda estar listo a comienzos del año próximo y no a finales de 2017.



Gómez-Pomar ha recordado que esta nueva norma "recoge las principales preocupaciones" que les han transmitido desde el sector del taxi y ha incidido en dos aspectos relevantes que recoge la nueva norma, sobre medidas anti especulación y una nueva base de datos nacional sobre el servicio VTC, los vehículos y las referencias de contratación.



No obstante, ha añadido que Fomento "sigue abierto a escuchar todas las propuestas" que el taxi ponga encima de la mesa, "pero con las limitaciones que impone" las reglas de la competencia.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: