Mazazo al millón de afectados por el IRPH: el Supremo le da la razón a las entidades bancarias

La banca española se ha llevado este miércoles el primer gran alegrón judicial, después de los mazazos que les supuso perder en los tribunales los casos hipotecarios por las cláusulas suelo y, más recientemente, por las multidivisa.

El Tribunal Supremo ha dictaminado en su favor en el caso del IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios al que estaban indexados los intereses de aproximadamente un millón de familias. El alto tribunal ha fallado que la mera referenciación de un préstamo a este índice "no implica falta de transparencia ni abusividad", asegura en un comunicado previo a la sentencia, cuyo texto íntegro se conocerá en los próximos días.

El pleno de la Sala Civil se pronuncia así sobre el recurso de casación que interpuso Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que había anulado los intereses por IRPH aplicados a uno de sus clientes porque consideraba que no había existido transparencia en la aplicación de este índice y no otros, como el Euríbor, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas.

El fallo se esperaba con expectación porque varias audiencias provinciales fallaron en sentidos opuestos. Las de Barcelona, A Coruña, Palma, Valencia o Zaragoza dictaminaron en el mismo sentido del Supremo, pero otras como Álava, Vizcaya, Salamanca, Alicante, Cádiz, Murcia —y alguna sección de Madrid— consideraron que estos índices no se habían vendido de forma transparente para que el cliente conociera lo que implicaba.

Kutxabank había perdido su caso en Álava y al ver la diferencia de criterios judiciales decidió acudir al Supremo mediante un recurso de casación. Es decir, para unificar la doctrina en los tribunales.

"Si la sentencia dice que incluir solo la mención al IRPH en el contrato es suficiente transparencia, el resto de afectados que se olviden de poder recuperar su dinero", explicaba José María Erauskin, de Abogados Res, el bufete que ha llevado el caso particular de un cliente alavés, que es el que ha servido al Supremo a fijar hoy esta doctrina que supone un mazazo para tantos clientes.

Pero... ¿qué pasó con el IRPH?

La sentencia no ha servido para juzgar el IRPH —es un índice legal que promedia los costes de todos los préstamos hipotecarios de más de tres años que existen en el mercado— sino que su inclusión en los contratos fuese suficientemente transparente para que los clientes entendiesen su efecto sobre lo que pagaban cada mes por elegir ese índice para su hipoteca de tipo variable y no, por ejemplo, el habitual euríbor, que es el mayoritario.

El atractivo de este índice, según vendía la banca, era que pese a ser un índice más caro, también era más estable que el euríbor y se evitarían sorpresas en las oscilaciones de este. En la práctica, lo que ha implicado es que las familias que aceptaron el IRPH en su hipoteca no se beneficiaron de la profunda caída del euríbor y que el diferencial entre ambos intereses se llegase a ampliar hasta los 3,4 puntos, como pasó en julio de 2013 con el específico para cajas (antes había tres, IRPH de cajas, de bancos y de entidades, que es el único que queda en el actualidad).

"El IRPH nunca ha estado por debajo del euríbor porque no es un tipo de interés, es un índice de costes", protesta Erauskin. "No es la media de los tipos de los préstamos, sino de los tipos T.A.E. y ese interés incluye el costes de comisiones, gastos de formalización, notarios, etc. Es decir, que la familia con IRPH paga la media de todos los costes, tanto de los suyos como los de los demás".

Mientras los hipotecados con euríbor veían bajar sus cuotas, los del IRPH no se veían beneficiadosErauskin enraiza ahí el motivo de que el IRPH subiese como el euríbor iba a la baja. "Cuando los bancos vieron que los intereses estaban cayendo empezaron a subir las comisiones para neutralizar su efecto. ¡Por eso era estable, lo mantenían subiendo un elemento para compensar la bajada del otro!". La consecuencia es que mientras los hipotecados con euríbor veían bajar sus cuotas... los del IRPH no se veían beneficiados.

Los afectados denunciaban que la mera mención en el contrato del IRPH no era suficiente para que el cliente entendiese su efecto, si no se les acompañaba de cuadros comparativos, diferenciales de cuotas y posibilidades de elegir otros índices si lo consideraban adecuado.

La sentencia de tribunales como el de Álava —que anuló el IRPH y dejó la hipoteca sin interés— iban en ese sentido. La del Supremo, finalmente, ha ido en sentido contrario.