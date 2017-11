Los integrantes de 'La Manada' no responderán a las preguntas de las acusaciones populares

La de este miércoles es una jornada clave en la vista oral del juicio por la supuesta violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016 al ser el turno de los interrogatorios a los cinco acusados.

Cuando fueron detenidos por la Policía el día de autos, los acusados se negaron a prestar declaración. También pidieron no hacerlo en su primera comparecencia en un juzgado. Solo lo hicieron meses después de entrar en prisión.

Los procesados basarán su defensa con toda probabilidad en que mantuvieron sexo con la víctima porque ella quiso, es decir, con su pleno consentimiento y conocimiento.Tan solo uno de ellos reconoció la sustracción del móvil de la joven.

Después le toca a las distintas partes, acusaciones particular y populares y defensas, preguntar por lo sucedido aquella noche del 7 de julio en las fiestas de San Fermín del año pasado.

Agustín Martínez Becerra, abogado de tres acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines, ha pedido a sus clientes antes de su declaración que "estén tranquilos y cuenten la verdad". Su abogado dice que no es el momento de defenderlos, "es el momento de escucharlos" A su llegada al Palacio de Justicia de Pamplona minutos antes de la declaración de los acusados, Martínez Becerra ha explicado a los medios que "ayer, como consecuencia de la prolongación a la tarde de la sesión, simplemente pudimos tener un intercambio de palabras en relación con que estuvieran tranquilos y que cuenten la verdad".

El abogado ha precisado que "todavía no es el momento de defenderlos, es el momento de escucharlos, es el momento de que cada uno dé su versión de los hechos, que entiendo que coincidirá en líneas generales con lo que expresaron en su día cuando declararon ante el juzgado de instrucción".

Las declaraciones de los cinco acusados comenzarán con J.A.P, seguido de A.B.F., J.E.D. y, finalmente, el guardia civil y militar procesados.

Está previsto que al menos estos tres acusados contesten a las preguntas del Ministerio fiscal y de la acusación particular, pero no a la representación del Ayuntamiento de Pamplona y de la Comunidad foral, al entender que estas dos representaciones son "puramente testimoniales y casi me atrevería a decir que pseudopolíticas". "Entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder tanto a fiscal como acusación particular", ha indicado.

"Complicado que se contradigan entre ellos"

Por su parte el abogado de la joven denunciante de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, Carlos Bacaicoa, ha afirmado que tratará de reflejar "los puntos débiles de sus declaraciones y de su comportamiento en general", aunque ha reconocido que será "complicado que se contradigan entre ellos", teniendo en cuenta además que su declaración se produce prácticamente al final del juicio.

En este sentido, ha planteado que "el tribunal ha sido demasiado garantista" al dejar el interrogatorio a los acusados para la parte final del juicio y ha dicho que "si hacemos esto por ser garantistas estamos diciendo por exclusión que el resto de tribunales de España no lo son y me parece que aquí sí que se ha pasado un poco de garantista".

En la primera sesión se declararon inocentes del delito de agresión sexual Esta es la octava sesión y ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra han pasado ya la joven que denunció los hechos, que sólo acudió a la sede judicial el martes de la semana pasada, así como agentes municipales y forales, forenses y diferentes testigos.

Las sesiones para presentar las conclusiones de las partes en el juicio por la supuesta violación grupal de los Sanfermines serán finalmente la próxima semana, el lunes y el martes.

El juicio llega al Congreso de los Diputados

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha incidido en que las víctimas no han de ser nunca quienes demuestren que han sufrido una agresión, en relación al juicio sobre la presunta violación múltiple a una joven en los Sanfermines, aunque ha recordado que todo delincuente tiene derecho a la defensa. "Nunca, nunca las víctimas tienen que ser quienes demuestren que tienen alguna responsabilidad en la agresión sufrida, más bien al contrario", ha indicado en el Pleno del Congreso.

En una respuesta a la diputada socialista Adriana Lastra sobre la intención del Ejecutivo de impulsar medidas para proteger los derechos de las víctimas de agresiones sexuales, el ministro ha sostenido que los tribunales independientes y profesionales no se dejan "contaminar por argumentos que no sean firmes y por pruebas que no sean ciertas".

Lastra ha sido muy crítica con el proceso judicial que se está desarrollando en Pamplona contra cinco acusados de violar a una joven de 18 años y ha lamentado que "cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio sea sobre la víctima".

"Estamos hartas de que las estrategias de defensa de los agresores pasen por difamar, denigrar y humillar a las víctimas con la tolerancia de los órganos que debieran protegerlas", ha subrayado. "También de que las víctimas de salvajes violaciones múltiples y en manada se sientan solas y desamparadas", ha añadido. Por ello, ha reclamado tanto al ministro como al Parlamento "un mensaje nítido" de apoyo a las víctimas: "Que sepan que las creemos, que no están solas, que no aceptamos de nadie que las culpabilice".

Lastra ha insistido en que las víctimas necesitan un "mensaje de esperanza" de que los poderes públicos van a hacer todo lo posible para que casos como este no vuelvan a suceder. Catalá ha coincidido en que es necesario seguir adoptando medidas para proteger a las mujeres: "Es una auténtica prioridad tener mejores leyes para erradicar la lacra de la violencia". "Las víctimas de agresión sexual saben que tienen a su lado a toda la democracia y a todas las instituciones y en ello vamos a seguir trabajando", ha concluido el responsable de Justicia.