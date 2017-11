Cientos protestan en Madrid contra los "abusos patriarcales" en el juicio a 'La Manada'

Cientos de personas se han concentrado este viernes por la tarde en el centro de Madrid, frente al Ministerio de Justicia, para protestar contra los "abusos judiciales" en el juicio de violación grupal de La Manada a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

Otras imágenes 2 Fotos

La protesta critica que el juicio por esta violación haya aceptado como prueba documental en el caso un informe sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales elaborado por detectives privados.

Las personas concentradas buscaban además mostrar su apoyo a la víctima, denunciar el juicio paralelo que está sufriendo y mostrar rechazo a todas las agresiones sexuales.

Yo sí te creo" ha sido una de las frases más repetidas por los asistentes a la concentración La concentración, que también se ha realizado en otros puntos de España, comenzó en Madrid a las 18 horas frente el Ministerio de Justicia, bajo el cartel La Justicia patriarcal es cómplice de los agresores. Concentración contra los abusos judiciales del juicio de los Sanfermines.

Durante la concentración la muchedumbre coreaba distintas consignas como: "No es un caso aislado se llama patriarcado", "Jueces machistas fuera del juzgado", "Yo sí te creo", "Tranquila, hermana, aquí está la manada", "No, es no, lo otro es violación", "La noche y la calle también son nuestras", "Si no dices sí, también es no" o "No queremos ser valientes, queremos ser libres".

Un dispositivo policial ha vigilado en todo momento la multitudinaria protesta, que ha cortado la calle San Bernardo al tráfico, por la cantidad de personas que se han acercado a ella, y ha obligado a que Metro no efectuase paradas en la estación de Noviciado por aglomeración desde las 18.45 horas.