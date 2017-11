Joyas y taquillazos: las películas más animadas a por el Oscar

Historias fabulosas inspiradas en el folclore mexicano, bebés que apuntan maneras, villanos favoritos, coches de carreras a todo gas, el universo pictórico de Van Gogh, personajes de cuentos de hadas o animes japoneses. La Academia de Hollywood ha empezado a calentar la temporada de cara a la próxima edición de los premios Oscar, la que será la número 90, con el anuncio de las preseleccionadas en la categoría de mejor largometraje de animación.

Un total de 26 entre las que se ha incluido una producción española, la gallega Psiconautas, los niños olvidados, de Pedro Rivero y Alberto Vázquez, y que ya obtuvo el Goya a la mejor película de animación. Una de sus principales rivales será sin duda Coco, lo nuevo de Pixar y Disney. Las cinco finalistas se darán a conocer el 23 de enero y la gala de entrega será el domingo 4 de marzo.

'Loving Vincent', pintada al óleo, o el anime 'Una voz silenciosa' son otros largometrajes destacados que tendrán distribución en España Coco es un muchacho de doce años cuya mayor pasión es tocar la guitarra. Durante la festividad del Día de los Muertos traspasará el umbral del mundo de los vivos para vivir una fantástica aventura junto a sus antepasados. Está codirigida por Adrian Molina y Lee Unkrich, el realizador de Toy Story 3 o Buscando a Nemo. En sus primeros pases ante la prensa ha desatado opiniones entusiastas y su estreno en nuestros cines está previsto para el 1 de diciembre. En México está batiendo récords de taquilla.



Es también uno de los cinco largometrajes preseleccionados que tiene fecha de estreno en España. Del resto, once ya se han estrenado y diez quedan a la espera de que alguna distribuidora se haga con sus derechos para cine, Blu-ray y DVD o streaming.

Producida por Fox, otra de las grandes apuestas de las próximas navidades en cuanto animación es Ferdinand, basada en un cuento del escritor norteamericano Munro Leaf, y en la que España y las corridas de toros tienen una especial relevancia. De hecho, su protagonista es un toro de gran corazón que se niega a ser el animal fiero que se le exige. El estreno por todo lo alto será el 22 de diciembre. Una semana antes, el viernes 15, llegará Se armó el Belén en la que un burrito, una oveja, una paloma, una yegua y tres camellos, guiados por una Estrella, se convertirán en héroes inesperados de un acontecimiento histórico: el nacimiento del niño Jesús.

Loving Vincent es otro de los largometrajes que ha enamorado a su paso por diversos certámenes. Pintado al óleo fotograma a fotograma, es una coproducción entre Polonia y el Reino Unido que se inspira en las obras pictóricas de Van Gogh para recrear una trama de misterio. De momento, la fecha prevista para su estreno en nuestros cines es el 12 de enero. También cuenta con distribución una de las más recientes joyas del anime, Una voz silenciosa (A Silent Voice), un maravilloso relato de amistades juveniles y que ha sido todo un taquillazo en Japón. El estreno está fijado para el 18 de marzo.

Seguramente su oportunidad tendrán otros títulos destacables como la irlandesa The Breadwinner, una mirada a la vida en Afganistán de la mano de una chica de once años. Está dirigida por la irlandesa Nora Twomey —de la misma factoría donde han surgido películas como La canción del mar o El secreto del libro de Kells—. También el anime Mary and the Witch Flower, los minimalistas trazos de The Girl without Hands ilustrando los cuentos de los hermanos Grimm o Moomins and the Winter Wonderland, basada en los personajes creados por el finlandés Tove Jansson y que ya dieron lugar a una famosa serie de televisión en los 90.

Para todos los gustos

La principal novedad en la categoría de mejor largometraje animado es que cualquier miembro de la Academia podrá votar por su preferida. En las anteriores ediciones solo podían hacerlo los integrantes del gremio de animación. Algunos analistas ya han advertido que quizá este cambio favorezca a títulos más comerciales.

En cualquier caso, es un cine que continúa arrasando en taquilla. Entre los mayores éxitos del año, en todo el mundo, se encuentran otras preseleccionadas como Gru 3. Mi villano favorito, con nada menos que 1.31 millones de dólares de recaudación —unos 876 millones de dólares—, El bebé jefazo con 498 y Cars 3 casi llegando a los 389. También su buena cuota de mercado han tenido Los Pitufos: La aldea escondida, Emoji:La película, Capitán Calzoncillos, Batman: la Lego película o La Lego Ninjago película.

Mucho más desapercibidas pasaron por nuestros cines joyas como los animes En este rincón del mundo, estrenada en junio, o Ancien y el mundo mágico, el pasado octubre. Psiconautas, los niños olvidados lo hizo el pasado mes de febrero. Un niño pájaro y una ratoncita, junto con otros animales, residen en una isla devastada por una catástrofe ecológica. La historia está contada con una animación tan peculiar como extraordinaria, entre la ternura y lo macabro.

Lista completa de preseleccionadas

Ancien y el mundo mágico, Batman: La Lego película, Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón, Cars 3, Cinderella the Cat, Coco, El bebé jefazo, Emoji: La película, En este rincón del mundo, Ethel & Ernest, Ferdinand, Gru 3: Mi villano favorito, La Lego Ninjago película, Los pitufos: La aldea escondida, Mary and the Witch's Flower, Moomins and the Winter Wonderland, My Entire High School Sinking into the Sea, Psiconautas. Los niños olvidados, The Big Bad FoxLoving Vincent, & Other Tales, The Breadwinner, The Girl without Hands, Se armó el Belén, Sword Art Online: The Movie - Ordinal Scale, Una voz silenciosa y Window Horses The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming.