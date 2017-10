El PSOE avisa a Puigdemont de que solo puede parar el 155 convocando elecciones y sin DUI

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, dijo este lunes que el artículo 155 de la Constitución se tendrá que aplicar salvo que el president Carles Puigdemont acepte retornar al cumplimiento de la ley. Para ello, agregó, la fórmula "más razonable" es ir a unas elecciones autonómicas, y dejó claro que una declaración unilateral de independencia (DUI) es "inaceptable" y que "no puede servir en ningún caso para volver a la legalidad".

Puente admitió que las medidas aprobadas por el Gobierno en virtud del artículo 155 son "duras", porque ese precepto de la Constitución "per se, suave no es". Puente confió en que sean "útiles" para reconducir la situación, aunque concedió que sería mejor que no tuvieran que activarse, y agregó que los socialistas comparten la hoja de ruta del Ejecutivo "a grandes rasgos", si bien estarán "vigilantes" de que en su "aplicación" se cumplan "las exigencias" del PSOE.

En una rueda de prensa en Ferraz, agregó que el objetivo es "devolver el autogobierno a Cataluña", donde ha "desaparecido" el "imperio de la ley", la economía está "seriamente afectada" y hay una "importante" crisis de convivencia.

Sobre la posibilidad de que las medidas de excepción estén vigentes más de seis meses, que sugirió este lunes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Puente dijo que "nadie" ha trasladado al PSOE "la posibilidad de una prórroga", y subrayó que los socialistas quieren "la intervención más breve" posible y unas "elecciones cuanto antes", con enero como fecha más probable para acortar los plazos.

Además, admitió que se ha "barajado" la posibilidad de consultar a la militancia sobre el 155, pero dijo que tras "estudiar los plazos" se consideró "absolutamente inviable" hacerlo "en el tiempo necesario" para tomar la decisión "con carácter previo" a la votación en el Senado. Tampoco se han convocado por ahora ni al Comité Federal ni al Consejo de Política Federal, aunque según Puente el "grado de coincidencia" entre Ferraz y los territorios es "absoluto".

Tensiones con el PSC

La activación del 155 ha provocado tensiones en algunos sectores del PSC. El síntoma más evidente de ese malestar fue la dimisión, el sábado, de la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, de la Ejecutiva del PSOE. Puente, sin embargo, restó importancia a esa dimisión, y dijo que "la posición del PSC es muy clara y coincidente con el PSOE", más allá de la "pluralidad" y "diversidad de opiniones". Además, dijo que no espera más dimisiones ni "problemas".

Puente concedió que la situación del PSC es "muy difícil" y "complicada", por cuanto está sometido al "acoso" independentista y porque sus alcaldes han sido los "únicos" que "han mantenido el tipo". "La posición del PSC tiene un valor especial que reconocemos", dijo el portavoz, que confió en que el único senador de los socialistas catalanes, el expresident José Montilla, vote la "posición mayoritaria" y "claramente fijada" por PSC y PSOE, esto es, que avale 155.

Precisamente en la mañana de este lunes, los grupos del Senado registraron los nombres de los 27 senadores que integrarán la comisión que tramitará las medidas aprobadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. El PP tendrá mayoría absoluta en ese órgano, donde el PSOE tendrá seis representantes, ninguno de ellos del PSC, pues Montilla no estará presente, algo a lo que Puente restó importancia: "No hay ninguna razón especial", comentó.

La comisión se constituirá este martes y comunicará al president Puigdemont que tiene la posibilidad de presentar documentos y alegaciones, e incluso de comparecer en la Cámara Alta para defender su posición o de enviar a ella a un representante. El jueves, la comisión votará el dictamen sobre las medidas excepcionales que remitirá el Pleno, que lo aprobará definitivamente un día después, el viernes.

Mensaje a Podemos

Por último, Óscar Puente avisó de que "no hay nada progresista" en el "denominado derecho a decidir". "Llamo a una reflexión a otros partidos de la izquierda", dijo el socialista en clara referencia a Podemos, aunque sin mencionarlo. "Lo decimos humildemente, creemos que se equivocan: no hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista", reiteró Puente, que también dijo que la "estrategia de sacudir al PSOE" no va a "arreglar las cosas".

En este sentido, y preguntado expresamente por la anunciada ausencia de Unidos Podemos de la comisión de estudio del modelo territorial que los socialistas han impulsado en el Congreso de los Diputados, replicó: "La puerta siempre estará abierta (...), pero se tiene que poner en marcha y se va a poner, esté o no Unidos Podemos. Esperamos que algún día estén y representen a cinco millones de votantes en algo tan importante como la reforma de la Constitución".