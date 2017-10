Puigdemont, sobre la prisión de Sánchez y Cuixart: "Volvemos a tener presos políticos"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó este lunes la entrada en prisión del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y del de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. "Lamentablemente, volvemos a tener presos políticos", publicó en su cuenta de Twitter, en un mensaje escrito en inglés.

Para el president, "España encarcela a los líderes de la sociedad civil de Cataluña por organizar manifestaciones pacíficas".

Spain jails Catalonia's civil society leaders for organising peaceful demonstrations. Sadly, we have political prisoners again