El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha precisado en su carta de respuesta al Gobierno si proclamó o no la independencia en el Parlament el pasado 10 de octubre. En cambio, ha emplazado al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, a concretar una reunión "lo antes posible para explorar los primeros acuerdos" para resolver el conflicto en Cataluña.

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha revelado que los detalles de la carta se consensuaron el pasado viernes en la reunión que mantuvieron varios miembros del Govern. A las 10 horas de este lunes expiraba el plazo marcado por el requerimiento para ofrecer una contestación.

"Me sorprendió que en su escrito del pasado 11 de octubre anunciara la voluntad de su gobierno de poner en marcha el artículo 155", dice el president en su misiva, y añade que la sociedad no entiende "otra forma de resolver los conflictos que no pase por el diálogo" y el acuerdo. El requerimiento es un paso previo a la toma de medidas contemplado en dicho artículo de la Constitución.



La propuesta de diálogo que lanzó el día 10, explica Puigdemont, fue "honesta" y, en ningún caso, síntoma de "debilidad". El president vuelve a recordar los resultados de la consulta anulada del 1 de octubre y afirma que la situación se encuentra en una "suspensión del mandato político".



Así, le hace dos peticiones a Rajoy. La primera, "que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Catalunya"; a este respecto, ha puesto como ejemplo la comparecencia ante la Audiencia Nacional este lunes de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

La segunda, que se concrete "lo antes posible" una reunión para "explorar los primeros acuerdos", para lo que ha fijado un plazo de dos meses.

Una respuesta no válida

El Gobierno no considera válida, por falta de claridad, la respuesta, según ha explicado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en declaraciones durante la celebración de un acto de ministros iberoamericanos de Justicia.

El propio requerimiento ya decía que "la ausencia de contestación y/o cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa" se consideraría confirmación, es decir, que sí ha declarado la independencia.

Catalá ha recordado, además, que Rajoy le dio un segundo plazo, hasta el jueves, para que explicase las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones. De no hacerlo, se activará el artículo 155.

El siguiente paso contempla que el Gobierno envíe al presidente del Senado, Pío García Escudero (PP), un escrito en el que detallará, una por una, las medidas concretas que quiere adoptar para hacer cumplir la ley. Y entonces se iniciará un procedimiento en la Cámara que acabará en votación.