El PSOE pactará con el Gobierno cómo aplicar el 155 y ve inevitables unas elecciones

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, pronosticó este lunes que los socialistas y el Gobierno de Mariano Rajoy irán "de la mano" y llegarán a "un acuerdo" sobre cómo aplicar el artículo 155 de la Constitución si finalmente es necesario echar mano de este precepto constitucional para hacer frente el desafío soberanista en Cataluña. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez mantienen un contacto "fluido", según Puente, y conversaron en la mañana de este lunes.

Puente, que ofreció una rueda de prensa en Ferraz en un receso de la reunión de la dirección del partido, agregó que la eventual "aplicación del 155", un escenario que no es "deseable" para el PSOE pero que parece cada vez más probable, será "por acuerdo entre el Gobierno y el PSOE", y que tanto las "medidas" como los "plazos" estarán consensuados entre ambas partes. El socialista, sin embargo, no precisó cuáles podrían ser esas acciones excepcionales: "Creo que no es el momento", se excusó.

Lo que sí ven claro en Ferraz es que es necesario "recuperar el autogobierno en Cataluña" y que "al final, tiene que hacer elecciones" para que "el pueblo catalán recupere el control de su Gobierno". Puente no especificó qué fórmula podría emplearse para forzar la convocatoria de esos comicios ni qué autoridades sustituirían a Puigdemont y al Govern si fueran relevados de forma forzosa en las próximas fechas. En todo caso, subrayó que el 155 no implica la suspensión de la autonomía.

A primera hora de este lunes, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió al requerimiento enviado por el Gobierno con una carta donde no precisa si proclamó o no la independencia en el Parlament catalán el pasado 10 de octubre y emplaza a Mariano Rajoy a concretar una reunión "lo antes posible para explorar los primeros acuerdos" para resolver el actual conflicto.

En el PSOE consideran, según dijo Puente, que es "evidente" que Puigdemont no ha "respondido" al requerimiento del Gobierno central, algo "absolutamente inadmisible" que lleva a los socialistas a preguntarse si "Puigdemont, con su actitud, deja otra salida" que aplicar el 155. "Tiene en su mano evitar su aplicación: retornar a la legalidad e integrarse al diálogo. Si no lo hace, estará abocando a la aplicación del 155" y será "el único responsable", advirtió Puente.

En cuanto a la apelación al diálogo que Puigdemont realizó en su misiva al Gobierno central, el portavoz socialista dijo que el PSOE "ha venido defendiendo el diálogo", pero que para dialogar el president debe "volver al marco de la legalidad, cosa que no ha hecho", y dar "una respuesta clara" al requerimiento del Ejecutivo de Rajoy. "Si retorna a la legalidad, hay posibilidad de dialogar. Si no lo hace, en realidad propone un monólogo sobre cómo y cuando se va Cataluña", zanjó.

El Gobierno central, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, replicó por su parte a Puigdemont que "no se entiende la perseverancia en la confusión" en la que insiste Puigdemont y que éste tiene de plazo hasta las 10.00 horas del jueves para "revocar" su posición "a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente".

Fuentes socialistas admiten que la activación del artículo 155 de la Constitución plantea un "escenario muy complicado" cuyo diseño se ultima estos días. Lo previsible es que a finales de esta semana, salvo que Puigdemont, por sorpresa, regrese a la legalidad, se presente en el Senado el paquete de medidas a aplicar, que en el PSOE quieren que sea lo más "ajustado" posible a la necesidades que plantea la actual situación.