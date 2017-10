El PP aplaza el uso del artículo 155 en Cataluña como "último recurso" ante la independencia

Mariano Rajoy no recurrirá al artículo 155 de la Constitución a menos que la Generalitat declare de forma unilateral la independencia de Cataluña. A pesar de que el Gobierno ha advertido de que no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas contra la Generalitat, fuentes de la dirección nacional del PP insisten en que la vía extraordinaria es el "último recurso" a emplear por el Estado.

El motivo para "no precipitarse", explican desde la dirección popular a 20minutos, es tanto estético como legal: no solo es que el 155 no se haya usado nunca en democracia, es que es "poco concreto" en cuanto a los poderes que otorga al Estado. Y si bien faculta al Gobierno para adoptar las "medidas necesarias" para proteger el interés general y forzar a la Generalitat a cumplir con sus obligaciones, los expertos constitucionalistas dudan de que se pueda suspender la autonomía, disolver los órganos de Gobierno o destituir a sus titulares.

Maíllo, sobre el uso del 155: "Qué fácil

es opinar y qué

difícil es decidir"Otro tanto ocurre con la Ley de Seguridad Nacional, que permite al presidente tomar el control de los recursos públicos mediante real decreto, pero siempre que no se suspendan los derechos y libertades fundamentales.

Las mismas fuentes admiten la existencia de presión "interna" para que el Gobierno se muestre "contudente" con los independentistas, pero también externa; como la de Ciudadanos, que este lunes propuso a Rajoy usar el 155 para convocar elecciones anticipadas en Cataluña. "Qué facil es opinar y qué difícil es decidir", respondió el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ante las peticiones de los de Albert Rivera.

Génova defiende que ya ha interpuesto acciones legales contra la Generalitat ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, Hacienda intervino de facto las cuentas del Govern al exigir certificados semanales de gasto y declarar la no disponibilidad de créditos en el presupuesto autonómico para 2017. "Si es necesario, daremos el siguiente paso [el 155], pero aún hay recorrido", insisten.

Diálogo bajo la legalidad

Fernando Martínez-Maíllo aseguró este lunes que mantiene abierta la puerta al diálogo con la Generalitat, pero solo en el marco del estatuto de Cataluña y de la Constitución. "Fuera de eso no existe ningún diálogo posible", zanjó.

Las críticas de la Comisión Europa a la violencia empleada por la Policía y la Guardia Civil para impedir las votaciones del 1-O y las peticiones de iniciar una salida dialogada al conflicto no han hecho mella al PP. Según Maíllo, el partido tiene "el total apoyo de la UE". Los portavoces communitarios aseguraron que la consulta del domingo "no fue legal".