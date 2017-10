Rivera pedirá a Rajoy que active el artículo 155 en Cataluña para "frenar el golpe a la democracia"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que va a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy "que active el artículo 155" de la Constitución para "frenar el golpe a la democracia en Cataluña".



Así lo ha dicho en una entrevista en el programa Espejo Público, en la que ha insistido en que, tras lo ocurrido el domingo, "no hay otra salida limpia y democrática" en Cataluña que no pase por unas elecciones. Para Rivera, el artículo 155 "está para garantizar que la Constitución siga vigente".



Asimismo, el político se ha mostrado a favor de una salida dialogada, pero con matices: "No quiero que rompan mi país, ni me quiten mis libertades y mi nacionalidad española". Rivera ha añadido que la imagen que se dio el domingo en Cataluña "fue lamentable" y ha dicho que "por supuesto" van a exigir explicaciones.



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantendrá este lunes sendas reuniones en el Palacio de la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el líder de Ciudadanos.

