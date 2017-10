Bruselas afirma que el 1-O "no fue legal" y dice que "confía" en Rajoy, pero rechaza la violencia

La Comisión Europea ha dado este lunes su opinión oficial sobre lo ocurrido en Cataluña durante la jornada del 1-O.

El portavoz Margaritis Schinas ha leído un escueto comunicado en el que ha reiterado que el referéndum convocado por el Govern "no era legal" y que se trata de un asunto "interno" de España que debe resolverse de acuerdo a la Constitución.



"Es tiempo de unidad, no de división", ha asegurado, llamando al diálogo entre las partes. La Comisión ha expresado su "confianza" en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para manejar esta cuestión, pero ha dicho que "la violencia nunca debe ser un instrumento en política".

Pese a las reiteradas preguntas de los corresponsales internacionales, Schinas ha rechazado pronunciarse de forma más detallada sobre las cargas policiales y su proporcionalidad y los más de 800 heridos y se ha remitido al comunicado.



Asimismo, ha explicado que si se celebrara una consulta por la vía legal, Cataluña quedaría fuera de la UE.

We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics.