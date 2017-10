"Lo siento, hemos decidido cancelar el viaje a España"

"Lo siento, pero debido a las protestas y a la violencia durante el referéndum catalán hemos decidido cancelar nuestro viaje a España". El mensaje se envió el domingo por la noche al móvil de Magdalena, una vecina madrileña de 46 años que gestiona pisos turísticos. Las imágenes de las calles de Cataluña tomadas por ciudadanos y las cargas policiales se vieron en todo el planeta. Y cuanto mayor es la distancia, más rápido se propaga el miedo.

Hasta ayer todo estaba en orden... pero ahora vamos a ver qué pasa"No es la primera vez que me pasa, ya me ocurrió con otra reserva tras el atentado terrorista en Barcelona", afirma Magdalena. Intentó tranquilizar a esta familia de EE UU que quería visitar nuestro país. Que en Madrid no pasaba nada, les dijo. Que estaban seguros. Pero sus inquilinos lo tenían claro. "No sabemos si otras ciudades se verán afectadas, así que no nos sentimos cómodos llevando a nuestro hijo de 9 meses a una situación desconocida".

Lo que le ha pasado a Magdalena es el temor que llevan vaticinando desde hace semanas varios expertos. La economía que —a pesar de los lastres de la desigualdad y la precariedad— llevaba tres años carburando y crecía al mayor ritmo entre las principales economías, puede resultar dañada por la incertidumbre actual en España.

"Las imágenes que se han transmitido son una fuente de preocupación, la extrema dureza de las fuerzas de seguridad no era necesaria", explica a 20minutos Martí Sarrate, presidente de la patronal de agencias de viaje Acave. El turismo aporta el 10% del PIB español y el 9% de los ocupados del país. El miedo ahora en el sector es que ese turismo gire a otros destinos y desechen España como en su día evitaron viajar a Turquía o Egipto. En las redes, de hecho, circula ya un hashtag con la leyenda #BoycottSpain en las que se insta a no viajar a España.

"La Marca España tiene suficiente fuerza y por mucho que alguien se invente boicots, será coyuntural, momentáneo y no afectará al sector", estima Sarrate, que muestra más preocupación por la huelga general convocada en Cataluña para este martes.

"Daremos servicios hasta donde podamos darlos, en el caso de que haya piquetes no pondremos en riesgo a nadie y garantizaremos la integridad de los turistas", dice el dirigente patronal sobre un paro que ha obligado a fijar un 25% de servicios mínimos en metro y autobuses, un 33% en Rodalíes y un 76% en AVE y larga distancia.

La valoración de Acave es de las pocas que ha podido recabar este medio. El resto de agencias y patronales turísticas consultadas declina abordar la situación. "No estamos entrando a valorar este tema", dice el portavoz de un operador líder en España. Una respuesta muy común. "No queremos opinar", apunta otra patronal del sector.

El sector no quiere mover mucho el avispero para no alarmar más a los turistas. Los contratiempos han sido muy seguidos: primero la huelga en El Prat, luego los atentados en Barcelona y ahora la posible declaración unilateral de independencia. De producirse, se agravaría la confrontación en Cataluña. Y hablamos de la comunidad que más turistas recibe del país: el 25,7% de todos los visitantes llegados este año a España optaron por esta región.

Si hay piquetes no pondremos en riesgo a nadie y garantizaremos la integridad de los turistas"Hasta el domingo todo estaba en orden pero ahora estamos a la expectativa; después de las imágenes de ayer vamos a ver qué pasa", apunta Marti Sarrate, que admite la preocupación pero niega que se estén produciendo cancelaciones.

"Es muy pronto para medir esto, hay que darle unos días", coincide José Luis Méndez, gerente de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), a quien tampoco le constan cancelaciones, a pesar de que el propio ministro del ramo, Álvaro Nadal, subrayó la semana pasada que la convocatoria del referéndum independentista estaba "marcando un mayor retroceso de lo que se esperaba en el ámbito turístico".

Tanto Sarrate como Méndez, en todo caso, admiten que las imágenes de policías agrediendo a personas pueden ser negativas. "Esperamos que esto se quede en una anécdota porque el turismo es un mercado muy sensible con estos acontecimientos y especialmente el chino", comenta el gerente de UNAV sobre un colectivo, los visitantes de China, que destaca por gastar en sus visitas por encima de la media.