Mariano Rajoy presume de frenar la consulta: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este domingo para valorar la jornada en la que se ha celebrado el referéndum independentista en Cataluña y ha presumido de haber frenado la consulta soberanista: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer".

Rajoy ha anunciado que se reunirá con todos los partidos con representación parlamentaria y que comparecerá, a petición propia, en el Congreso de los Diputados. "Pretendo covocar a los partidos para reflexionar sobre un futuro que debemos afrontar juntos", dijo.

En su intervención, en la que no admitió preguntos, Rajoy insistió en que "no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El Estado de Derecho mantiene su vigencia y se fortalece, reacciona contra los que lo quieren subvertir y lo hace con eficacia y serenidad. No hemos asistido a una consulta, ha sido una escenificación contra legalidad".

Rajoy ha arremetido contra el Govern de la Generalitat: "En esa irresponsable estrategia política, algunos han intentado robar la voz de los que piensan con una voz distinta, han traspasado los límites del decoro democrático. Pretender que los abusos pasen como ejercicios democráticos es una burla", afirmó.

Quiero dejar claro que los responsables de estos hechos son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad

"Hemos visto comportamientos y actitudes que no se deben permitir: adoctrinamiento de niños, acoso a jueces y periodistas", dijo Rajoy. "Quiero dejar claro que los responsables de estos hechos son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay", sentenció.

El presidente añadió que "tengo presentes a muchos catalanes a quienes se ha engañado. Entiendo la frustación que pueden sentir y lo lamento, pero también les digo que el cauce para debatir no puede venir de la quiebra de la legalidad, sino de un diálogo legal en el que se escuche a todos. La gran mayoría del pueblo de Cataluña no ha querido participar del guion de los sececionistas".

De esos catalanes, Rajoy ha dicho que "sin aspavientos y sin ruidos, han ignorado la convocatoria, se han situado al lado de la democracia y la convivencia". "Han sabido resistir el embate de las peores prácticas populistas. Vamoramos su actitud. Desde ese respeto a una convivencia pacífica seguiremos construyendo una nación que construye progreso. Los españoles hemos sido capaces de superar las diferencias mas dolorosas", apostilló.

"El Gobierno mantuvo en todo momento que ese referéndum no se iba a celebrar, y lo sabían hace meses los promotores. Lo reconocieron ayer (sábado) y hoy (domingo) lo han constatado. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible, pero siguieron adelante y decidieron romper el Estado de Derecho sin que les importase. El Estado ha reaccionado con firmeza y serenidad. El referéndum que pretendía luiquidar la Constitución e independizar una parte del país simplemente no ha existido. Se ha evitado con el respeto de la ley", dijo el presidente.

Sobre las fuerzas policiales

Mariano Rajoy tuvo palabras de agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que "han cumplido con su obligación y el mandato". "Hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado mientras se perpetraba un ataque a la legalidad, pero no lo han hecho, han respondido con lealtad a su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Hemos hecho lo quie teníamos que hacer. Soms el Gobierno de España y soy el presidente y he asumido la responsanbilidad. Hemos actuado con la ley y solo con la ley. Y se ha demostrado que nuestro estado democrático tiene recuersos para enfrentarse a este referéndum ilegal", aseguró.

"Se ha cumplido la Constitución. Algunos han pretendido saltarse la ley, pero se han encontrado la serenidad y sensatez de quienes saben que sus derechos están protegidos por la ley. Hoy todos tenemos motivos para confiar en la democriacia. Ha fracasado un proceso que sólo ha servido para generar división y soliviantar las a las calles", dijo el jefe de Gobierno.

Rajoy adelantó que "no voy a cerrar ninguna puerta, nunca lo he hecho, siempre he ofrecido diálogo, pero siempre dentro de la ley y dentro del marco de la democracia".

Ha vuelto a arremeter contra los secesionistas: "No han querido, yo lo he intentado, he pedido que rectificasen y tenían todos los motivos para renunciar a su sinrazón y no han quierido hacerlo. Esperemos que lo hagan ahora y no se empecinen en el error. Que renuncien a dar nuevos pasos en un camino que no conduce a ninguna parte".